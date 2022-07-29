Miçotakis, yine Erdoğan’ı hedef aldı: Yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim son dönemde tırmanırken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, CNN International kanalında katıldığı canlı yayında yine Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde artan gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla sürüyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün CNN International kanalında katıldığı programda Türkiye'yle ilişkilere değindi. “NATO'nun ve Avrupa'nın isteyeceği son şey, Güneydoğu Avrupa'da bir başka istikrarsızlık kaynağı” diye konuşan Miçotakis, Türkiye'yle sorunları gidermek istediklerini savundu. Uluslararası hukuka bağlı kalarak farklılıkları giderebileceklerine inandıklarını kaydeden Miçotakis, doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirdi.

Yunanistan Başbakanı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum” dedi.

Miçotakis, gelecek sene Yunanistan’da yapılacak seçimlerde yeniden iktidara gelmeyi arzuladıklarını da ifade etti.

Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim Ege'de yaşanan gelişmeler ve karşılıklı açıklamalarla son dönemde iyice tırmandı. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında Yunanistan Başbakanı'nı hedef alarak “Benim için Miçotakis diye birisi yok” demiş, iki lider geçen ayki NATO zirvesinde de yan yana gelmemişti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, hafta başında Yunan basınına verdiği röportajda Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'de ‘saldırgan tavır sergilemek'le suçlamıştı.