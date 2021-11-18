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Miçotakis’e zor soru soran Hollandalı gazeteci ülkeden kaçtı

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte’nin Atina’da düzenlenen basın toplantısı sırasında, Miçotakis’e çok sert sorular yönelten gazeteci Ingeborg Beugel, o günden beri çok sayıda tehdit aldığını söyledi.
Miçotakis’e zor soru soran Hollandalı gazeteci ülkeden kaçtı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte’nin Atina’da düzenlenen basın toplantısı sırasında, Miçotakis’e çok sert sorular yönelten gazeteci Ingeborg Beugel, o günden beri çok sayıda tehdit aldığını söyledi.

Beugel, Miçotakis’in mültecilerin geri gönderilmesi ve “geri itilmesi” ile ilgili olarak Yunanistan Başbakanı’na “yalan söylüyorsunuz” demiş ve uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu. Miçotakis ise, “Bana burada hakaret edemezsiniz” diyerek basın toplantısı sırasında tansiyonu yükseltmişti.

Beugel, tartışmalı basın toplantısı sırasında bir adamın kendisine fiziksel olarak saldırdığını söyledi ve Yunanistan’ı terk etme kararı aldığını aldı.

Beugel News 247 isimli haber sitesine açıklamalarda bulundu. Beugel, “Basın toplantısı sonrasında hakkımda ne yazıldığıyla ilgili bir şey okumadım. Ortalık karışmıştı. Herkes benimle görüşme yapmak istedi ve ben kimseyle iletişime geçmedim. Toplantıdan sonra gece 11 gibi şapkamı takarak sokağa çıktım fakat bir adam beni tanıdı ve benim üzerime yürüyerek kafama vurdu. Olay polise kadar gitti” dedi.

Beugel, Hollanda Büyükelçiliği’nin ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın önerisi üzerine bu kararı aldığını açıkladı.

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