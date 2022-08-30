Miçotakis’ten Erdoğan ve Putin açıklaması: Yunanistan’da yeni bir hükümet istediklerini gizlemiyorlar

Atina ve Ankara yönetimleri arasında gerginlik son dönemde tırmanırken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün kabine toplantısında yaptığı açıklamada Erdoğan ve Putin'i hedef aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik son dönemde karşılıklı açıklamalar ve Ege-Akdeniz’de yaşananlar nedeniyle tırmanırken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis son açıklamasında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Miçotakis, Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yunanistan’da yönetimin değişmesini istediğini öne sürdü.

Devam eden kabine toplantısında konuşan Miçotakis, sert açıklamalarıyla gündem oldu. Miçotakis, “Erdoğan ve Putin’in Yunanistan’da başka bir hükümet istediklerini gizlemediklerini” söyledi.

Kiriakos Miçotakis

GÖÇ SORUNUNA DA DEĞİNDİ

Göç konusuna da değinen Miçotakis, Türkiye ile karşılıklı suçlamalar hatırlatıldığında, “Hiçbir manevra, tutumumuzu değiştirmez. Masumları kurtarıyoruz, sınırlarımızı koruyoruz.” dedi.

Miçotakis, ülkesinde patlak veren telefon dinleme skandalına da değindi. Reuters’ın haberine göre, PASOK Başkanı Nikos Androulakis’in telefon dinlemesiyle ilgili skandal hakkında Miçotakis, Androulakis’in ulusal güvenlik nedeniyle telefonunun dinlemesinin yasal, ancak “siyasi olarak kabul edilemez” olduğunu söyledi. Miçotakis, “yasal” olarak yorumladığı telefon dinlemesinden haberdar olmadığını, bilseydi buna izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.