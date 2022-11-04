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Miçotakis’ten Erdoğan’a enflasyon göndermesi: Bizde de yüzde 85 olsa…

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Türkiye ile Yunanistan arasında aylar önce başlayan gerilim sözlü olarak tırmanmaya devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek" enflasyon" açıklaması yaptı.
Miçotakis’ten Erdoğan’a enflasyon göndermesi: Bizde de yüzde 85 olsa…

Gelecek yıl seçime hazırlanan Türkiye ve Yunanistan’da liderler arasında gerilim devam ediyor. 2022’nin Mart ayında İstanbul’da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden ve verimli bir görüşme gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dün yaptığı açıklamada Erdoğan’ı sert bir dille eleştirdi.

Miçotakis, Ankara’nın ekonomik kriz sebebiyle gündem değiştirmek için Yunanistan’a saldırdığını söylerken, “Eğer bizde de enflasyon yüzde 85 olsaydı ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım” dedi.

Berlin’de gerçekleşen Batı Balkanlar Zirvesi’nde konuşan Miçotakis, “Eğer Türk yetkililerin Yunanistan’ı provoke eden sözlerine her seferinde yanıt versem başka bir şey yapamam” dedi.

Miçotakis açıklamalarına, “Yunanistan’ın pozisyonu çok net. Daha önce de söylediğim gibi sözlü tartışmalara girmeyeceğiz. Söyleyecek bir şeyim yok” ifadesini kullandı.

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