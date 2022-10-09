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Miçotakis'ten Erdoğan'a Üstü Kapalı Tehditler

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan’la yaşadığı gerginlikle ilgili konuştu, üstü kapalı tehditler savurdu
Miçotakis'ten Erdoğan'a Üstü Kapalı Tehditler

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, gözler iki ülke liderinin de katıldığı ve bu hafta Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına çevrilmişti. AB üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Türkiye, Birleşik Krallık, Azerbaycan ve Ermenistan gibi ülkelerin de liderlerinin katılımıyla ilk kez gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesinde tansiyon yükselmiş, zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in gerginliği damga vurmuştu.

Zirve için Prag’da bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile yaşanan kriz ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşanan gerginliği ele aldığı önemli açıklamalarda bulundu.  Miçotakis, “Yunan hükümetinin Türkiye’nin provokasyonlarını nerede ve ne şekilde gösterirlerse göstersin cevapsız bırakmayacaklarını” vurgularken, ‘Türkiye aşırı ve direkt olarak Yunanistan’ı hedef alan söylemlerden vazgeçtiği sürece Atina yönetimi her zaman Yunan-Türk diyaloğundan yana” dedi.

‘YAPTIRIMLAR HER ZAMAN MASADA’ DEDİ 

Geçtiğimiz günlerde, Yunan medyasında yer alan haberlerde, bütün liderlerin katıldığı akşam yemeğinde Erdoğan ile Miçotakis arasında bir tartışma yaşandığı öne sürülmüştü. Miçotakis bu duruma da değinirken, ‘Türkiye yine istediği gibi davranmaya devam ediyor.” dedi. Miçotakis, Erdoğan ve Ankara yönetimini hedef alırken, “Avrupa Birliği ile verimli bir ilişki kurabilmek için rotasını değiştirmeli. Aksi takdirde AB içinde herhangi bir müttefik bulamayacaktır” dedi.

Miçotakis, Türkiye’ye yönelik Avrupa yaptırımlarının her zaman masada olduğunu hatırlatırken, “Umarım uygulamak zorunda kalmayız” dedi. Miçotakis, Türkiye’nin Rusya’ya uygulanan AB yaptırımlarını ihlal ettiğini de öne sürerek, “Batı yaptırımlarını ihlal ederek Avrupa ürünlerini Türkiye üzerinden Rusya’ya ihraç etmeye devam ediyorlar.” dedi.

Çekya’nın başkenti Prag’da Yunan Başbakan Miçotakis ile gerginlik yaşadığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. Ben ona cevap verir miyim” ifadelerini kullanmıştı.

‘YUNANİSTAN’I ASKERİ OLARAK GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da son dönemde Türkiye ile yaşanan gerginliğe değindi. Panagiotopoulos Türkiye’yi hedef alırken, “Gürültülü komşular çok konuşmayı tercih ederler. Onların hızına uymuyoruz, saldırgan ve düşmanca konuşma yarışması yapmıyoruz. Jeopolitik duruma dikkat çekiyoruz ve işimizi yapıyoruz ve Silahlı Kuvvetler işini nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Bizim işimiz Yunanistan’ı askeri olarak güçlendirmek. Bu onları rahatsız edebilir ama biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

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