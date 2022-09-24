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Miçotakis'ten iki ülke ilişkilerine dair Türkçe paylaşım: Biz düşman değiliz

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten, iki ülke ilişkilerine dair Türkçe bir paylaşım geldi. Miçotakis paylaşımında, "Yunanistan Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz.
Miçotakis'ten iki ülke ilişkilerine dair Türkçe paylaşım: Biz düşman değiliz

 Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter'dan Türkçe olarak paylaştığı mesajda, Yunanistan'ın Türk halkının düşmanı değil, komşusu olduğunu belirtti.

Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmadan alıntıladığı ifadelerini, Twitter'dan Türkçe paylaştı.

Başbakan Miçotakis, paylaşımında, "Birleşmiş Milletler'den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan, Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz." ifadelerini kullandı.

Her iki ülkede de çoğunluğun çatışma ve anlaşmazlık istemediğini belirten Miçotakis, "Gelin, beraber karşılıklı saygı ve iş birliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım." önerisinde bulundu.

 



TAHIL ANLAŞMASINDA TÜRKİYE'NİN KATKISINA ÖVGÜ

Miçotakis, BM Genel Kurulundaki konuşmasında Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunun altını çizerek "Türkiye, kendisi bunu seçerse Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın müttefiki ve dostu olabilecek bir NATO üyesidir. Türkiye, yapıcı bir rol oynama kapasitesine sahiptir." diye konuştu.

Ukrayna'dan tahıl ihracatına imkan sağlayan anlaşmada Türkiye'nin oynadığı rolü, "dünya gıda güvenliğine önemli bir katkı" olarak nitelendiren Miçotakis, Türkiye'nin buna rağmen Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'da istikrarı bozan bir tavır sergilediğini ileri sürdü.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz." sözünü hatırlatarak Türkiye'nin Yunanistan'a karşı sert söylemlerde bulunduğunu savundu.

Türkiye'nin Ege'ye dair tezlerini "hatalı iddialar" olarak nitelendiren Miçotakis, bu durumun Kardak krizinden bu yana devam ettiğini iddia etti.

Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı aldığı "casus belli" kararını anımsatarak Türkiye'nin Doğu Ege adalarında da Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu öne sürdü.

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