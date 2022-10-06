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Miçotakis’ten Tepki: Askeri güç Kullanmaya Hazırız

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Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanması, Yunanistan’ı harekete geçirdi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, gerekirse askeri güce başvurmaya hazır olduklarını söyledi.
Miçotakis’ten Tepki: Askeri güç Kullanmaya Hazırız

Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanmasına tepkiler sürüyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü Libya ile hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklamış, Yunanistan ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu anlaşmaya karışamayacaklarını söylemişti. Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano ise, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın yasallığının kabul edilmediğini belirtmişti.

YUNAN YETKİLİLER ORTA DOĞU’YA ÇIKARMA YAPACAK

Yunanistan ve Türkiye arasında Ege adaları ve bir dizi alanda gerilimin arttığı dönemde gelen anlaşma, Atina'yı da harekete geçirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün parlamentoda yaptığı konuşmada Libya'yla imzalanan anlaşmayı sert dille eleştirerek “Türkiye'ye sağduyuya geri dönme” çağrısı yaptı. Türkiye'nin Yunanistan toprakları üzerinde hak iddia ettiğini savunan Miçotakis, gerekirse ordu gücüyle toprakları savunmaya hazır olduklarını, müttefik ülkelerle de diplomatik işbirliğine başvuracaklarını söyledi.

Yunan başbakanın konuşması parlamentoda dakikalarca alkışlandı. Miçotakis dün Atina’da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan bir heyetle de Türkiye’yle artan gerilimi görüştü.

ALMANYA DA İTİRAZ ETTİ

Atina'daki diplomatik kaynaklar, üst düzey Yunan yetkililerin Türkiye ve Libya arasındaki enerji anlaşmasına karşı Orta Doğu ülkelerine çıkarma yapmaya hazırlandığını aktardı.

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christopher Burger de Türkiye-Libya anlaşmasına karşı çıkarak “Yunanistan'a karşı yapılan bu anlaşmanın yasal bir hükmü yok” dedi.

ANLAŞMA LİBYA İÇİNDE DE TARTIŞMA YARATTI

Türkiye'yle imzalanan hidrokarbon anlaşması, iki ayrı hükümetin bulunduğu Libya içinde de tartışmalara yol açıyor.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Türkiye'yle imzalanan anlaşmanın geçerli olmadığını savunarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi. Abdulhamid Dibeybe hükümetinin yasal olmadığını söyleyen Salih, Türkiye'yle imzalanan anlaşmanın ulusal mutabakata aykırı olduğunu kaydetti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise “Bazı ülkelerin Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasına karşı çıkması beni ilgilendirmiyor” diyerek enerji alanında yeni anlaşmalar yapacaklarını ifade etti.

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