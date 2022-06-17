Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: İletişime vurgu yaptı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile arasındaki gerilimi artıran sert söylemlere rağmen iletişim kanallarını açık tutmanın önemli olduğunu söyledi.

Türkiye ve Yunanistan uzun zamandan beri karasularının sınırları, kıta sahanlığında birbiriyle karşı karşıya gelen egemenlik iddiaları, hava sahası ihlalleri, göçmenler ve etnik ayrımcılık konularında anlaşmazlık yaşıyor.

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Yunanistan’a gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi ve uluslararası anlaşmalara uygun davranması için çağrıda bulunmuş, bu açıklamalar iki ülke arasında uzun zamandır devam eden tansiyonu yeniden artırabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Kıbrıs’ta konuşan Miçotakis, uluslararası hukukun Yunanistan’dan yana olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades ile Lefkoşa’da yaptığı görüşmede Miçotakis, “Diplomatik kurallardan uzaklaşan her türlü söylemi bir kenara bırakacağız. Bu yaklaşımın doğru olduğuna ve iletişim kanallarını her zaman açık tutarak daha sakin iletişime hızla geri döneceğimize inanıyorum. İletişim kanallarının en zor zamanlarda bile asla kapanmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.