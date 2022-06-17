  • BIST 2.524,00
  • Altın 1025.065
  • Dolar 17.3024
  • Euro 18.1065
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: İletişime vurgu yaptı

» »
Son dönemde gerilimin üst seviyede olduğu Ankara-Atina hattından yeni açıklamalar geldi.
Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: İletişime vurgu yaptı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile arasındaki gerilimi artıran sert söylemlere rağmen iletişim kanallarını açık tutmanın önemli olduğunu söyledi.

Türkiye ve Yunanistan uzun zamandan beri karasularının sınırları, kıta sahanlığında birbiriyle karşı karşıya gelen egemenlik iddiaları, hava sahası ihlalleri, göçmenler ve etnik ayrımcılık konularında anlaşmazlık yaşıyor.

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Yunanistan’a gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi ve uluslararası anlaşmalara uygun davranması için çağrıda bulunmuş, bu açıklamalar iki ülke arasında uzun zamandır devam eden tansiyonu yeniden artırabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Kıbrıs’ta konuşan Miçotakis, uluslararası hukukun Yunanistan’dan yana olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades ile Lefkoşa’da yaptığı görüşmede Miçotakis, “Diplomatik kurallardan uzaklaşan her türlü söylemi bir kenara bırakacağız. Bu yaklaşımın doğru olduğuna ve iletişim kanallarını her zaman açık tutarak daha sakin iletişime hızla geri döneceğimize inanıyorum. İletişim kanallarının en zor zamanlarda bile asla kapanmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da covid-19 önlemlerine devam16 Haziran 2022 Perşembe 13:26
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması15 Haziran 2022 Çarşamba 16:10
  • Hollanda'da konut sorununa 'çöpçatanlı çözüm'15 Haziran 2022 Çarşamba 13:28
  • Avrupalı STK'lardan AB'ye : İslam karşıtlığına kayıtsız kalmayın15 Haziran 2022 Çarşamba 08:57
  • Türkiye ile Yunanistan arasında yeni kriz: Atina yönetiminden ‘izinsiz müftü ataması’na tepki14 Haziran 2022 Salı 21:17
  • Fransa'da bakteri krizi büyüyor14 Haziran 2022 Salı 15:42
  • Ukrayna ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25 ini kaybetti14 Haziran 2022 Salı 13:23
  • Stoltenberg’den Türkiye açıklaması: Hiçbir sebep yoktu13 Haziran 2022 Pazartesi 19:03
  • Bağdat Havalimanı'nda kum fırtınası nedeniyle uçuşlar durduruldu13 Haziran 2022 Pazartesi 13:02
  • Rusya'dan Ukrayna'ya nükleer silah tedarik etme planına yanıt13 Haziran 2022 Pazartesi 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti