Miçotakis’ten Yunan adası çıkışı: “Türkiye provokasyonu” dedi

Ankara ile Atina arasındaki anlaşmazlıklar ve gerilim birçok alanda devam ederken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten açıklamalar geldi.

Yunanistan’ın batısındaki liman kenti Patra’da yerel medyaya konuşan Miçotakis, Yunan adalarının durumuyla ilgili konuştu. Yunan adalarını herhangi bir müzakereye katiyen dahil etmeyeceklerini vurgulayan Miçotakis, Türkiye’nin de Ege ve Akdeniz’de provokasyon yaptığını öne sürdü.

Miçotakis, “Yunanistan, Akdeniz’de istikrarın koruyucusu” derken Türkiye ile ilgili olarak ise, “Tahmin edilemez, hırçın ve genelde saldırgan” yorumunu yaptı. Yunanistan Başbakanı, “Hiçbir Yunanistan Başbakanı adalarımızın egemenliğini tartışmaz. Ve bunun yanı sıra biz adalardaki silahlandırma programımızı kimseyle tartışacak değiliz” ifadesini kullandı.