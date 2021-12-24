Οmicron Varyantının Yayılması Halinde Günde 2 Bin Vaka Beklentisi

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan 93 bin 233 test sonucu 978 korona virüs vakası tespit edildiği ve bir kişinin daha hayatını kaybettiği haber verildi.



Hayatını kaybeden 81 yaşındaki kişiyle birlikte ölü sayısının 625’e ulaştığını yazan Alithia gazetesi, toplam vaka sayısının ise 148 bin 663’e ulaştığını kaydetti.



Tedavi altındaki 162 hastadan 66’sının durumunun ciddi olduğunu da yazan gazete, tedavi görenlerin yüzde 77,78’inin aşısız olduğunu da ekledi.



OMİCRON KORKUSU YÜZÜNDEN YENİ ÖNLEMLER ALINABİLİR



Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas ise dün yaptığı açıklamada, uzmanlarla istişare ettikten sonra gerekmesi halinde Omicron varyantıyla mücadele için önlem alacaklarını söyledi.



Hacıpandelas, Omicron varyantıyla ilgili durumu yakından takip ettiklerini de ekledi.



ΟMİCRON VARYANTININ YAYILMASI HALİNDE GÜNDE 2 BİN VAKA BEKLENTİSİ



Gazeteye göre, Epidemiyoloji Uzmanı Dr. Voniatis ise açıklamasında, Omicron varyantının toplum içerisinde yayılması halinde vakaların günde 2 bine kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.



Vakalarda sürekli bir artış eğilimi olduğunu ve son 10 gündür vakalarda ciddi bir artış yaşandığını dile getiren Voniatis, 800’ün üzerinde seyredene vaka sayısının 900’a yaklaştığını, bu durumun ise Omicron varyantının yayılmasıyla alakası olduğunun görüldüğünü dile getirdi.



Şu ana kadar Güney Kıbrıs’ta Omicron varyantı taşıyan 33 kişi belirlendiğini dile getiren Voniatis, bunun Omicron’un toplum arasında olduğu anlamına geldiğini ifade etti.



İNGİLTERE’DEN GELEN YOLCULAR İÇİN REVİZE EDİLMİŞ DİREKTİFLER



Alithia gazetesi ise haberinde, Rum Sağlık Bakanlığının, Birleşik Krallık’tan Güney Kıbrıs’a giden yolcular için revize edilmiş yeni direktifler yayınladığını yazdı.



Buna göre, Birleşik Krallık’tan gelen yolcuların, PCR sonuçları çıkana kadar, ikamet ettikleri yerlerde kendi kendilerini izole etmeleri gerekeceğini yazan gazete, yolculara Güney Kıbrıs’a gelişlerinde, havalimanında yapılan PCR testlerinin negatif çıkması durumunda dahi, kullanmaları için 5 adet self-test verileceğini ve bunu belirli günlerde yapmaları gerekeceğini ekledi.



GÜNEY KIBRIS, ECDC’NİN HARİTASINDA KOYU KIRMIZI KATEGORİDE



Gazete, başka bir haberinde ise, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) haritasında koyu kırmızı kategoride olmayı sürdürdüğünü ekledi.