Microsoft bilgisayarları kapatıp açmayı önerdi..15 keze kadar

Microsoft internet sitesinde, birçok ofis çalışanının aşina olduğu bir çözüm önerdi. "Bilgisayarınızı kapatıp, açmayı denediniz mi?

Microsoft internet sitesinde, birçok ofis çalışanının aşina olduğu bir çözüm önerdi. "Bilgisayarınızı kapatıp, açmayı denediniz mi?

Microsoft bu yöntemin bazı sanal PC'lerde (Ekranın bilgisayarlarla aynı yerde olmadığı kişisel bilgisayarlar) işe yaradığını belirtti.

Microsoft, "Birkaç kapama ve açma (15 kereye kadar yapıldığı bildirildi) gerekebilir. Ancak genel kanı kapatıp açmaların bu aşamada etkin bir sorun çözme yöntemi olduğu yönünde" dedi.

Şirket ayrıca belirli bir dosyanın silinmesini de önerdi. Bu, Crowdstrike çalışanlarının sosyal medyada önerdikleri çözümle aynı.