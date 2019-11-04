Microsoft çalışanlarına haftada üç gün izin verdi, verimlilik yüzde 40 arttı

Daily Mail’in haberine göre, ağustos ayında başlatılan, daha iyi bir iş ve hayat dengesi sunmayı hedefleyen ‘meydan okuma’ boyunca şirketin 2 bin 300 çalışanı cuma günleri izin yaptı. Sadece dört gün çalışılacağından toplantılar da kısa kesildi ya da sanal olarak gerçekleştirildi.

Çalışma haftasının kısaltılması nedeniyle hiçbir çalışanın maaşında kesinti yapılmadı ve çalışılmayan günler yıllık izinlerden düşülmedi.

Şirketin denemesi bununla da sınırlı kalmadı, çalışanların ailesiyle tatil yapması ya da kendini geliştirmesi için her çalışana 100 bin yen (5 bin 260 lira) verildi.

Bu sürenin sonunda çalışanların yüzde 25.4 daha az ekstra izin istediği görülürken, elektrik kullanımı yüzde 23.1 azaldı ve yazıcılar yüzde 58.7 daha az kullanıldı. Bunlar şirketin ‘kâr’ hanesine yazıldı.

Çalışanların yüzde 92.1’i dört günlük mesaiyi daha çok sevdiğini belirtirken verimlilik yüzde 39.9 oranında arttı.

Kaydedilen bu sonuçların ardından benzer bir denemenin önümüzdeki yaz tekrarlanması planlanıyor.