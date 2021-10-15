Microsoft devasa hacker saldırılarına karşı koydu

Microsoft devasa hacker saldırıları ile karşı karşıya kalıyor. Şirket bu defa gerçekten de çok büyük bir saldırı atlatmayı başardı. Bilgisayar korsanları 3 dalga halinde DDoS saldırıları yaptı.

Microsoft Azure sistemleri üzerinden gerçekleştirilen ataklar son derece güçlü bir koruma ile karşı karşıya kaldı. Azure networking üst düzey yöneticisi Amir Dahan tarafından yapılan açıklamalara göre 3 dalga halinde gelen bu saldırıların en yükseği saniyede 3,4 TB boyutundaydı. Böylece sistemlerin tamamını çökertmeye çalıştılar.

Yaşanan saldırının detayları ile ilgili konuşan yetkililer bunun Tayvan, Malezya, Vietnam, Çin, Japonya ve ABD gibi merkezlere sahip olduğunu söyledi. Yaklaşık olarak 70 bin bot aynı anda sisteme saldırdı. İşin daha tuhaf tarafı ise saldırdıkları kişinin Microsoft genel sistemi olmamasıydı. Bunun yerine sadece bir kişiye saldırdılar.

Yapılan ataklar ile birlikte Microsoft aslında hacker saldırılarına karşı güçlü durduğunu göstermiş oldu. Azure sahip olduğu güvenlik sistemleri ile birlikte bu saldırıların başarısız olmasını sağladı. Microsoft devasa hacker saldırıları ile göğüs göğüse çarpışabileceğini gösterdi.

Avrupa merkezli bir müşteriyi hedef alan saldırılar hakkında bazı yorumlar geldi. Kimileri bu saldırıların Microsoft tarafından düzenlendiğini söyledi. Her nasıl yapılmış olursa olsun şirketin başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.