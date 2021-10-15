  • BIST 1.409,560
  • Altın 524,57
  • Dolar 9,1900
  • Euro 10,6400
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Microsoft devasa hacker saldırılarına karşı koydu

»
Microsoft devasa hacker saldırılarına karşı koydu
Microsoft devasa hacker saldırılarına karşı koydu

Microsoft devasa hacker saldırıları ile karşı karşıya kalıyor. Şirket bu defa gerçekten de çok büyük bir saldırı atlatmayı başardı. Bilgisayar korsanları 3 dalga halinde DDoS saldırıları yaptı.

Microsoft Azure sistemleri üzerinden gerçekleştirilen ataklar son derece güçlü bir koruma ile karşı karşıya kaldı. Azure networking üst düzey yöneticisi Amir Dahan tarafından yapılan açıklamalara göre 3 dalga halinde gelen bu saldırıların en yükseği saniyede 3,4 TB boyutundaydı. Böylece sistemlerin tamamını çökertmeye çalıştılar.

Yaşanan saldırının detayları ile ilgili konuşan yetkililer bunun Tayvan, Malezya, Vietnam, Çin, Japonya ve ABD gibi merkezlere sahip olduğunu söyledi. Yaklaşık olarak 70 bin bot aynı anda sisteme saldırdı. İşin daha tuhaf tarafı ise saldırdıkları kişinin Microsoft genel sistemi olmamasıydı. Bunun yerine sadece bir kişiye saldırdılar.

Yapılan ataklar ile birlikte Microsoft aslında hacker saldırılarına karşı güçlü durduğunu göstermiş oldu. Azure sahip olduğu güvenlik sistemleri ile birlikte bu saldırıların başarısız olmasını sağladı. Microsoft devasa hacker saldırıları ile göğüs göğüse çarpışabileceğini gösterdi.

Avrupa merkezli bir müşteriyi hedef alan saldırılar hakkında bazı yorumlar geldi. Kimileri bu saldırıların Microsoft tarafından düzenlendiğini söyledi. Her nasıl yapılmış olursa olsun şirketin başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitcoin, 60 bin dolar barajını geçmek için savaşıyor14 Ekim 2021 Perşembe 20:51
  • Kaptan Kirk'ü oynayan Shatner uzay yolculuğu yaptı14 Ekim 2021 Perşembe 17:09
  • Facebook Tanınmış Kişileri Korumak İçin Taciz Politikasını Genişletiyor14 Ekim 2021 Perşembe 11:47
  • Facebook’a yine erişim sorunu12 Ekim 2021 Salı 15:43
  • Elon Musk iddialı konuştu: 40 yıl içinde Mars'ta Tesla fabrikası kurabiliriz12 Ekim 2021 Salı 15:36
  • Türkiye’de fenomenlere yüzde 15 stopaj için yasa teklifi07 Ekim 2021 Perşembe 10:46
  • Facebook, Instagram ve WhatsApp'a saatlerce neden erişilemedi?06 Ekim 2021 Çarşamba 14:39
  • Zuckerberg’den eski Facebook çalışanının iddialarına yanıt06 Ekim 2021 Çarşamba 09:08
  • Squid Game’i hatalı mı izliyoruz?05 Ekim 2021 Salı 12:32
  • Facebook, WhatsApp ve Instagram çökünce neler yaşandı?05 Ekim 2021 Salı 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti