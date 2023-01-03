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Microsoft Madrid’e veri merkezi kuruyor

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ABD'li teknoloji ve yazılım şirketi Microsoft İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarında veri merkezi kurulacağını duyurdu.
Microsoft Madrid’e veri merkezi kuruyor

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft, İspanya merkezli altyapı şirketi Ferrovial’i Madrid yakınlarında bir veri merkezi kurması için yetkilendirdi.

Cinco Dias gazetesinde yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde veri merkezi yatırımının birkaç yüz milyon euro değerinde olabileceği belirtildi.

Microsoft Avrupa genelinde 17 bölgede 12 milyar euroyu (12.75 milyar dolar) aşan bir dizi yatırım planlıyor.

Veri merkezi, Madrid’in yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 90,000 nüfusa sahip bir şehir olan San Sebastian de los Reyes’te inşa edilecek.

Cinco Dias’da yer alan habere göre Microsoft Azure, Power Platform, Microsoft 365 ve Dynamics 365 gibi bulut hizmetleri geliştirmek amacıyla Madrid bölgesinde iki proje daha planlıyor.

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