Microsoft, Oyun Devi Activision Blizzard’ı Satın Almak İçin Anlaşmaya Vardı

Microsoft, oyun devi için hisse başına 95 dolar ödeyerek tarihinin en büyük satın almasını gerçekleştirmiş olacak.

Call of Duty ve World of Warcraft gibi oyunları çıkaran Blizzard, son aylarda cinsiyet ayrımı ve taciz konulu davaları da içeren biri dizi sorunla uğraşıyordu. Şirket kasım ayında en çok beklenen iki oyununu ertelemiş ve dördüncü çeyrek için verdiği satış rakamı beklentilerin altına kalarak hisselerinin çakılmasına neden olmuştu.

Anlaşma ile şirketin CEO’su Bobby Kotick görevine devam edecek ve Microsoft oyun bölümünün başındaki isim olan Phil Spencer’a bağlanacak.

Microsoft’un satın alma ile Xbox konsolunu Sony’nin PlayStation’una karşı avantajlı hale getirmek istediği belirtiliyor.

Microsoft’tan satın almaya ilişkin yapılan değerlendirme ise şöyle: “Bu satın alma Microsoft’un oyun iş kolunun mobil, bilgisayar, konsol ve bulut alanlarında büyümesini hızlandıracak ve metaverse için yapı taşları oluşturacak.”