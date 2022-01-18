  • BIST 1.979,83
  • Altın 781.94630
  • Dolar 13.5175
  • Euro 15.315
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Microsoft, Oyun Devi Activision Blizzard’ı Satın Almak İçin Anlaşmaya Vardı

»
Microsoft, oyun devi Activision Blizzard Inc.’i 68,7 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.
Microsoft, Oyun Devi Activision Blizzard’ı Satın Almak İçin Anlaşmaya Vardı

Microsoft, oyun devi için hisse başına 95 dolar ödeyerek tarihinin en büyük satın almasını gerçekleştirmiş olacak.

Call of Duty ve World of Warcraft gibi oyunları çıkaran Blizzard, son aylarda cinsiyet ayrımı ve taciz konulu davaları da içeren biri dizi sorunla uğraşıyordu. Şirket kasım ayında en çok beklenen iki oyununu ertelemiş ve dördüncü çeyrek için verdiği satış rakamı beklentilerin altına kalarak hisselerinin çakılmasına neden olmuştu.

Anlaşma ile şirketin CEO’su Bobby Kotick görevine devam edecek ve Microsoft oyun bölümünün başındaki isim olan Phil Spencer’a bağlanacak.

Microsoft’un satın alma ile Xbox konsolunu Sony’nin PlayStation’una karşı avantajlı hale getirmek istediği belirtiliyor.

Microsoft’tan satın almaya ilişkin yapılan değerlendirme ise şöyle: “Bu satın alma Microsoft’un oyun iş kolunun mobil, bilgisayar, konsol ve bulut alanlarında büyümesini hızlandıracak ve metaverse için yapı taşları oluşturacak.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Wordle: Aynı İsimli Beş Yıllık Uygulama, İndirilme Rekorları Kırdı, Geliri Bağışlanacak17 Ocak 2022 Pazartesi 23:15
  • Safari'deki Güvenlik Açığı, Kullanıcı Bilgilerini Ele Geçiriyor17 Ocak 2022 Pazartesi 22:39
  • Instagram, Dikey Hikaye Kaydırma Özelliğini Türkiye'de Test Ediyor17 Ocak 2022 Pazartesi 21:53
  • Youtube Zenginleri Belli Oldu17 Ocak 2022 Pazartesi 19:58
  • Ukrayna, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti16 Ocak 2022 Pazar 18:30
  • NASA Astronot Arayışına Girdi16 Ocak 2022 Pazar 14:28
  • Elon Musk: Tesla, Dogecoin ile ödeme kabul edecek15 Ocak 2022 Cumartesi 20:05
  • Rusya, ABD'nin talebi üzerine ünlü hack grubunu kapattı15 Ocak 2022 Cumartesi 18:30
  • İsveçli otomobil üreticisi Volvo, Google ile iş birliği yaptı15 Ocak 2022 Cumartesi 17:17
  • Tesla Cybertruck Üretimi Yine Ertelendi15 Ocak 2022 Cumartesi 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti