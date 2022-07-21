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Microsoft ve Google da istihdamda frene basıyor

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Apple'ın ardından Microsoft ve Google da işe alımları yavaşlatma kararı aldı. Microsoft açık iş ilanlarını geri çekerken, Google da önümüzdeki iki hafta boyunca işe alımlara ara verecek.
Microsoft ve Google da istihdamda frene basıyor

Apple'ın küresel piyasalarda ses getiren işe alımlarda yavaşlama planı sonrasında Microsoft ve Google'dan da benzer kararlar geldi.

Microsoft açık iş ilanlarını kaldırırken, Google'ın da önümüzdeki iki hafta boyunca istihdama ara vereceği belirtildi.

Bir başka teknoloji şirketi Lyft de bir birimini kapatıp, çalışanların sayısında azalmaya gidecek.

Apple ve Goldman Sachs'ın istihdamı yavaşlatma planı ses getirmişti

ABD'de resesyon endişeleri şirketlerin harcamalarını gözden geçirmesine neden oluyor.

Apple potansiyel bir ekonomik yavaşlama ile başa çıkabilmek için önümüzdeki yıl bazı birimlerinde işe alım ve harcama büyümesini yavaşlatmayı planlıyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklar değişikliklerin tüm birimleri kapsamayacağını ve 2023’teki agresif ürün lansman programını etkileyemeyeceğini belirttiler.

Benzer bir haber finans cephesinden gelmişti. Goldman Sachs CFO’su Denis Coleman, bankanın ikinci çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından analistlerle gerçekleştirilen bir telekonferansta, “Zorlu çalışma ortamı göz önüne alındığında, kaynaklarımızın en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için ileriye dönük tüm harcama ve yatırım planlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz. Sonuç olarak, işletme verimliliğimizi iyileştirmek için bir dizi önlem alıyoruz. Spesifik olarak, işe alım hızını yavaşlatma ve ileriye dönük belirli profesyonel hizmetlere ödenen ücretleri düşürme kararı aldık” ifadelerini kullanmıştı.

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