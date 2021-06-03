Microsoft, yeni nesil Windows’u 24 Haziran’da tanıtacak

Microsoft, yeni nesil işletim sistemini 24 Haziran’da TSİ akşam 6’da tanıtacak. ‘Sun Valley‘ kod adıyla bilinen yeni sürümde tasarımsal ve görsel iyileştirmeler yapılması ve kullanıcı ara yüzlerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Webtekno’nun haberine göre tanıtımda hem Microsoft CEO’su Satya Nadella hem de Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay sahnede sunum yapacak.

Yeni sürüm, ilk olarak etkinlikten sonra yeni ürünleri test etmek için kaydolan Windows Insider üyelerine açılacak ve büyük olasılıkla bu sonbaharda piyasaya sürülecek.

Öte yandan Microsoft, Windows 10X işletim sistemini iptal ettiğini üstü kapalı bir şekilde açıklamıştı. Bu işletim sisteminin yeni nesil Windows işletim sisteminde hem tasarım hem özellik açısından yer alıp almayacağı ise etkinlikte ortaya çıkacak.