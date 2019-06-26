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Microsoft'tan, Windows 10'un Yavaş Kapanmasına Neden Olan Hata ile İlgili Açıklama

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Microsoft'tan, Windows 10'un Yavaş Kapanmasına Neden Olan Hata ile İlgili Açıklama
Microsoft'tan, Windows 10'un Yavaş Kapanmasına Neden Olan Hata ile İlgili Açıklama

Microsoft, 10 Ekim 2018 tarihinde kullanıcıların hizmetine sunduğu Windows 10 1809 sürümünde oluşan bir hatayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgisayarların yavaş kapanmasına neden olan bu sorunun USB-C aygıt bağlantılarından kaynaklandığını açıklayan Microsoft, bilgisayarların geç kapanmasının nedenini Intel'in USB Type-C Bağlayıcı Sistem Yazılım Arabirimi olarak gösterdi.

Teknoloji devi Microsoft her fırsatta en sorunsuz, stabil ve performansı yüksek işletim sisteminin Windows 10 olduğunu söylüyor. Ancak ne yazıkki Microsoft'un bu işletim sistemi, piyasaya sürülmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen pek çok sorun yaşıyor. Sorunlara bir şekilde çözümler bulunsa da kullanıcılar ve teknoloji uzmanları bu sorunları Microsoft'un hanesine büyük eksiler olarak işliyorlar. Microsoft son olarak Windows 10'un 1809 sürümlerinde karşılaşılan bir hatayla ilgili açıklamalar yaptı.

Microsoft'un 10 Ekim 2018 tarihinde hizmete sunduğu Windows 10 1809 sürüm güncellemesini kullanan müşterileri son zamanlarda bilgisayarlarının yavaş kapandıklarını fark ettiler. Bildirimlerin üzerine Microsoft konuyla ilgili olarak çalışmalarını tamamladı. Bu hatayı bilinen bir sorun olarak tanımlamayan Microsoft, bilgisayarların yavaş kapanmasına neden olan bu problemlerin nedenini USB-C olarak gösterdi.

Yapılan açıklamalara göre bu sorun, Windows 10'da bulunan Intel'in USB-C Tipi Bağlayıcı Sistem Yazılım Arabirimi yazılımından kaynaklanıyor. Bir kullanıcı, USB-C tipinde bir cihazı bilgisayarına bağladığı zaman otomatik olarak çalışan bu yazılım, cihazın doğru bir şekilde bilgisayara bağlanmasına olanak sağlıyor ancak yaşanan bir sorun, USB-C bağlantısı kesilmiş olsa bile bilgisayarların yavaş kapanmasına neden oluyor.

 

Bilgisayarın yaklaşık olarak 1 dakika daha geç kapanmasına neden bu problemin, ilgili yazılımdan kaynaklandığını açıklayan Microsoft, bu sorunun nasıl düzeltilebileceğine yönelik bir çözümse sunmadı. Sorunun bilgisayarın genel donanımına ya da performansına farklı bir etki yaratmadığını söyleyen Microsoft, bu sorun nedeniyle USB-C girişli aygıtların çalışmalarında da herhangi bir sorun oluşmayacağını açıkladı.

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