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Microsoft’un yeni ‘varsayılan’ yazı fontuyla tanışın

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Microsoft, varsayılan yazı tipi Calibri’yi, ’20’nci yüzyılın ortalarına ait İsviçre tipografisinden’ ilham alan yeni bir yazı tipi Aptos’la değiştiriyor.
Microsoft’un yeni ‘varsayılan’ yazı fontuyla tanışın

Microsoft son birkaç yıldır, önceleri Bierstadt olarak adlandırılan Aptos yazı tipi üzerine çalışıyor.

Teknoloji sitesi The Verge’ün aktardığına göre Microsoft yöneticilerinden Si Daniels, Aptos’la ilgili şöyle konuştu: “Bugün, Aptos’un yüz milyonlarca kullanıcı için Word, Outlook, PowerPoint ve Excel’de yeni varsayılan yazı tipi olarak görünmeye başlayacağı bu büyük değişikliğin son aşamasındayız. Önümüzdeki birkaç ay içinde tüm müşterilerimiz için varsayılan olacak.”

 

Aptos, dünyanın önde gelen bir tasarımcılarından Steve Matteson tarafından yaratıldı.

Matteson daha önce de Microsoft tarafından lisanslanan Segoe’yu tasarlamıştı. Microsoft, ‘Segoe UI’ yazı tipi alt ailesini ilk olarak Windows Vista’da kullanmaya başladı. Yazı tipi bugün hala Windows 11’de de kullanılıyor.

Aptos’un kontur sonları çok net bir şekilde kesilmiş ama bunun gibi bir yazı tipinde tipik olarak bulunan katı ızgara tabanlı tipografiden kaçınıldı. Bu, Arial yazı tipinin zıttını anımsatıyor.

Aptos varsayılan olarak Calibri’nin yerini alacak ama Calibri, kullanıcıların tercihine bağlı olarak kullanılabilecek.

Calibri, Office 2007’nin piyasaya sürülmesinden bu yana varsayılan yazı tipi. Calibri’den önce varsayılan yazı tipi Times New Roman’dı.

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