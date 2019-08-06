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Middle East Eye: Suudiler'den Türkiye için stratejik plan; Erdoğan kriz üstüne krizle yüz yüze bırakılacak

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Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye'ye karşı "çok sabırlı" davrandığını düşündüğü ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin üzerine gitmek için bir "stratejik plan" uygulamaya başladığı iddia edildi.
Middle East Eye: Suudiler'den Türkiye için stratejik plan; Erdoğan kriz üstüne krizle yüz yüze bırakılacak

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye'ye karşı "çok sabırlı" davrandığını düşündüğü ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin üzerine gitmek için bir "stratejik plan" uygulamaya başladığı iddia edildi.

Middle East Eye'dan David Hearst ve Ragıp Soylu'nun haberine göre Riyad bu planın uygulanması emrini Mayıs ayında verdi. Planın hedefinin şu olduğu iddia edildi: "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hükümetine bütün mümkün araçlarla baskı uygulanması, zayıflatılması ve Erdoğan'ın ülkenin içindeki problemlerle meşgul edilmesi". Raporda bu durumda muhalefetin Erdoğan'ı devireceği umut edildiği ifade edildi. MEE'nin ulaştığı raporda bu planın işe yaramaması durumunda Erdoğan'ın kriz üstüne kriz ile yüz yüze bırakılacağı ve medyanın yakalayacağı hatalar yapmaya zorlanacağı yazıyor.

Soylu ve Hearst'un aktardığına göre planın detayları Suudi Arabistan’ın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Emirates Policy Center (Emirlik Politika Merkezi) isimli bir 'think tank' tarafından hazırlanan istihbarat raporunda yer aldı.

Habere göre Suudiler aynı zamanda Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisini de azaltmak ve bunu gerçekleştirmek için de ekonomiyi hedef almayı planlıyor. Rapora göre Suudi hükümeti alternatif seyahat noktaları yaratarak Türkiye'ye ülkeden giden turist sayısını azalatacak ve Suudiler tarafından Türkiye'ye yapılan yatırımı kademeli olarak azaltmak için baskı uygulayacak. BAE'li 'think tank'in ulaştığı bilgiye göre Riyad Türkiye'den ithalatı da azaltacak ve Türkiye'nin bölgesel konularda oynadığı rolü azaltmaya çalışacak. Raporda Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'ı ve Bin Selman'ı karalama konusunda çok ileri gittiği iddia edildi.

MEE muhabirlerinin aktardığına göre Suudi sınırında durdurulan ve bekletilen 80 Türk TIR'ı bu planın uygulamaya dökülmüş ve kamuya yansımış ilk örneği.

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