Mide ağrısı; karın bölgesinin sol süt tarafında hissedilen, hafif yahut şiddetli akut bir ağrıdır. Halk arasında karın ağrısı olarak adlandırılan sorun aslında mide ağrısıdır. Zira karın mide dahil birçok organdan oluşan bir bölgedir. Halk arasında genellikle ağrıdığı söylenen ve sıklıkla karşılaşılan durum ise mide ağrısıdır. Mide ağrısı her yaşta görülebilen basit bir rahatsızlıktır. Peki mide ağrısı nasıl geçer? Mide ağrısı neden olur, corona belirtisi midir? Mide ağrısı ile alakalı tüm soruların cevapları aşağıda!

Mide ağrısı günlük yaşamda sıklıkla herkesin yaşadığı bir durumdur. Bunun sebebi ise midenin hassas bir organ olmasıdır. Ruh hali değişiklikleri bile mide ağrısına sebebiyet verebilmektedir. Yani aslında en ufak şey bile mide ağrısına neden olabilmektedir. Bu sebeple de mide ağrısının nasıl geçirileceğini bilmek aslında hayat kurtarıcı bir bilgidir. İşte mide ağrısını geçirme yolları!

MİDE AĞRISI NEDEN OLUR?

Mide ağrısı birçok farklı sebepten otaya çıkabilmektedir. Bu sebepler fazla yemek tüketmek gibi basit olabileceği gibi, altta yatan bir hastalığın habercisi de olabilmektedir. Lakin genellikle mide ağrıları önemsiz olup, kendiliğinden geçmektedir. Mide ağrısı genellikle sol üst karın bölgesinde hissedilmektedir. Mide ağrısı sebepleri başlıca şunlardır;

Fazla yemek tüketmek,

Sağlıksız beslenme,

Obezite,

Psikolojik ruh hali değişimleri,

Hormonal değişimler,

Gıda alerjileri,

Mevsim değişimleri,

Çevresel faktörler,

Kabızlık,

Ülser, reflü ve gastrit gibi mide hastalıklar,

Mide tümörü,

Viral-bakteriyel enfeksiyonlar,

Tütün-alkol-kahve tüketimi.

MİDE AĞRISI BELİRTİLERİ

Mide ağrısı belirtileri aslında oldukça spesifiktir. Lakin bazı durumlarda mide ağrısına farklı belirtilerde eşlik edebilmektedir. İşte bu durumda kişinin bir doktora gitmesinde fayda vardır. Mide ağrısı belirtileri içinde aşağıdakilerden bazıları varsa kişinin bir doktora görünmesi önemlidir;

Şişkinlik,

Mide yanması,

Mide ekşimesi,

Mide bulantısı,

Kusma,

Geğirme,

Kan kusma,

Kabızlık,

İştahta azalma,

Yüksek ateş.

MİDE AĞRISI NASIL GEÇER?

Sıklıkla mide ağrısı çeken kişilerin yanıtını en çok merak ettiği soru "mide ağrısına ne iyi gelir?" sorusudur. Aslında mide ağrısı aslında kendiliğinden geçme eğilimine sahiptir. Lakin evde mide ağrısını geçirmek için uygulanabilecek bazı yöntemlerde mevcuttur. Kendiliğinden geçmeyen mide ağrısını geçirmek için uygulanabilecek yöntemler şunlardır;

Mide ağrısını geçirme yöntemlerinin başında mide bölgesini sıcak tutmak yer almaktadır. Sıcak su torbası bu anlamda mucizeler yaratmaktadır. Aşırı sıcaktan vücudu korumak için bir havlu veya kumaşla sardığınız sıcak su torbasını maksimum yarım saat boyunca karın bölgesi üzerine koymak, ağrının geçmesini sağlayacaktır.

Mide ağrısına iyi gelen bir diğer yöntem ise süt içmektir. Şekersiz, sade ve soğuk bir bardak sütü küçük yudumlar ile içmek mide ağrısının geçmesine yardımcı olacaktır.

Her hastalıkta olduğu gibi su içmek mide ağrısının geçmesinde de etkili bir yöntemdir.

Mide ağrısını dindirmenin bir diğer yolu da mideyi rahatlatmaktan geçmektedir. Bunun için birkaç saat uzanıp dinlenmek yeterli olacaktır.

Mideyi rahatlatmanın yollarından bir diğeri de fesleğen, kimyon, elma sirkesi, Hindistan cevizi suyu, limonlu su tüketmektir.

Mide ağrısı olan kişinin en az iki saat boyunca yağlı, baharatlı ve acı yiyeceklerden kaçınması, alkol ve kafeinden de uzak durması oldukça önemlidir.

MİDE AĞRISI CORONA BELİRTİSİ Mİ?

Covid-19 salgını son yıllarda her yaştan insanın çekindiği, yakalanmaktan korktuğu hastalıkların başında gelmektedir. Bu nedenle her sağlık sorunu yaşayan kişi ilk olarak korona olup olmadığından endişelenmektedir. Korona hastalığının belirtileri arasında "ateş, öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, kusma, tat kaybı" gibi semptomlar yer almaktadır. Araştırmalara göre tek başına ortaya çıkan mide ağrısı bir korona belirtisi değildir. Ancak yukarıda sayılan semptomlarla birlikte mide ağrısının da ortaya çıkması halinde kişinin en yakın hastaneye gitmesinde fayda vardır.