Mide Bulantısına Ne İyi Gelir?

Genellikle sindirim sistemindeki sorunlardan kaynaklanan mide bulantısı, farklı nedenlerle meydana gelen bir rahatsızlıktır. Gün içerisinde kısa süreli ya da uzun süreli olarak mide bulantısı yaşanabilir. Mide bulantısı aynı zamanda hamilelik belirtisi olarak da görülebilir. Bunun yanı sıra son dönemlerde koronavirüs belirtileri arasında da yer alan mide bulantısı hakkında mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer? gibi konularda kişilerin bilgi sahibi olması gerekir.

Mide bulantısı şikâyeti, gıda ürünleri ve hafif rahatsızlıklar kaynaklı ortaya çıksa da farklı sorunların da başlangıcı olabilir. Mide bulantısı yaşayan kişiler, görülen semptomları dikkatle incelemelidir. Her mide bulantısı şikâyeti mide hastalığı olarak kabul edilmediği için uygulanan tedavi yöntemleri de değişiklik gösterecektir. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Mide bulantısı genel olarak sabah saatlerinde kişilerin şikâyet ettiği bir durum olarak görülse de günün farklı saatlerinde de ortaya çıkabilir. Gün içerisinde tüketilen gıdalar, ülser ya da gastrit gibi durumlar da mide bulantısına yol açar. Ortaya çıkan bu durumun önüne geçmek için düzenli yemek yenmeli, erken saatlerde ağır ve yağlı yemekler tüketmekten kaçınılmalı, kafein tüketimine dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra su tüketimi de aksatılmamalıdır. Kusma, kasılma ve iştahsızlık gibi mide rahatsızlıklarında ise bitkisel ürünler kullanılabilir. Zencefil, Papatya ve Rezene çayı mide bulantılarına ve kasılmalarına iyi geldiği bilinen bitkilerdir. Bunun yanı sıra üşütmeden kaynaklı mide bulantılarında nane – limon tüketilmesi de önerilir.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Basit sebeplerle ortaya çıkan mide bulantısı için bazı çözümlere başvurulur. Mide bulantısı sırasında her ne kadar yemek yenilemese de tuzlu kraker ve kızarmış ekmekler midedeki asit dengesini düzenleyerek bulantının hafiflemesini sağlar. Mide bulantısı sırasında açık havaya çıkmak ve derin nefes almak rahatlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda kısa yürüyüşler ve egzersizler yapmanız da hastalık kaynaklı olmayan mide bulantılarını ortadan kaldıracaktır.

Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler:

TUZLU KRAKERLER

Araçta mide bulantıları için tuzlu krakerler birebirdir. Ayrıca sabah bulantı sorunu yaşıyorsanız yine tuzlu krakerlerden faydalanabilirsiniz. Her ihtimale karşı çantanızda bulundurmanızda yarar var.

ELMA

Elmada bulunan lifler mide bulantısı gibi sorunlar için çok iyi gelir. Özelikle yeşil elmayı tercih edebilirsiniz.

KURU YEMİŞ

Kuru yemiş mide bulantısı sorunlarda tüketebileceğiniz besin türlerinden. Fıstık ve fındık bulantınızı bastıracaktır.

NANE

Taze nane yaprağını çiğneyerek mide bulantınızı hafifletebilirsiniz. Size vereceği ferahlık psikolojik olarak da rahatlatacaktır.

MUZ

Muzun içerisindeki potasyum ve lifler mide bulantısına iyi gelir. Muzu püre haline getirerek de tüketebilirsiniz.

SALATALIK

Taze bir salatalığı soyup üstüne hafif biraz tuz dökerek tüketebilirsiniz.

YOĞURT

Yoğurdun mide bulantısına iyi geldiği söylenmektedir. Bir kâse ılık yoğurt tüketerek deneyebilirsiniz.

PATATES

Haşlanmış patates yemek bulantı problemini aza indirecektir.

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Mide bulantısı sorunu yaşayan kişiler, kısa süreli yaşanan rahatsızlıklarda doğal yöntemler ile iyileşme sürecini tercih eder. Mide bulantısının geçmesini sağlayacak farklı yöntemler vardır. Tıbbi ilaç desteği kullanmak istemeyen kişiler için evde uygulanabilecek yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir:

Kabızlık ve yağlı besinler tüketiminden kaynaklanan mide bulantılarında elma sirkesi tüketilebilir. Su ile bir iki yemek kaşığı elma sirkesinin tüketilmesi sonucunda sindirim sisteminde iyileşme meydana gelir. Aşırıya kaçmadan yapılan tüketimlerde elma sirkesinin hem mide bulantısına hem de mide ağrısına iyi geldiği bilinmektedir. Ancak gastrit rahatsızlığı bulunan kişiler için elma sirkesi tüketimi önerilmemektedir. Mide bulantısının geçmesine yardımcı olan bir diğer ürün ise yoğurttur. Yoğurt içerisinde yer alan probiyotikler sayesinde mide bulantısı ve ağrısına çözüm sağlayarak sindirim problemlerini de ortadan kaldırır. Mide bulantısına yol açan nedenlerden biri sindirim sistemindeki asit ve baz dengesinin bozulmasıdır. Bu dengeyi sağlayarak mide bulantısını ortadan kaldıran bir diğer besin de patatestir. Patates tüketimi sindirim sistemindeki fazla asidin emilmesini sağlayarak bulantıların önüne geçer.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Mide bulantısı her zaman sağlık problemlerinden kaynaklanan bir sorun değildir. Aynı zamanda hamilelik belirtisi olarak da görülür. Hamilelikte mide bulantısı ilk olarak 5. ve 6. haftalarda ortaya çıkar. Hamilelikte en şiddetli mide bulantısı dönemi 9. haftada yaşanır. 18. haftaya kadar devam eden bu bulantılar kimi kadınlarda hamilelik sonuna kadar devam ederken kimilerinde 18. haftadan sonra azalmaya ve sonlanmaya başlar. Hamilelik bulantıları kişilerin sosyal ve günlük yaşamını olumsuz etkiler ancak sağlık açısından herhangi bir zararı yoktur.

KORONA MİDE BULANTISI YAPAR MI?

Koronavirüs pandemisiyle birlikte mide bulantısı korona belirtisi mi? sorusu da en çok merak edilen konuların arasında yer almaya başladı. Koronavirüs belirtileri arasında yer alan baş ağrısı, ishal, boğaz ve eklem ağrısının yanı sıra çok yaygın olmasa da mide bulantısı da kabul edilmektedir. Mide bulantısı direkt olarak koronavirüs belirtisi olmasa da hastalık döneminde sindirim sisteminde yaşanan sorunlar, dolaylı yoldan mide bulantısına yol açabilir. Bu durumda kişiler bitkisel ve doğal çözümler yerine doktor kontrolünde ilaç ve takviye kullanımı yapmalıdır.