Mide ekşimesi neden olur elma suyu içerseniz...

Mide ekşimesi birçok kişinin kabusu olmuş bir rahatsızlıktır. Özellikle yemekten sonra yaşanan bu durum yaşam kalitesini oldukça düşüren rahatsız edici bir durumdur. Mide ekşimesi sorunu yaşayan kişiler bu durumu bastırabilmek için çareyi sodada aramakta fakat bazen soda bile bu derde derman olamamaktadır. Elmaelma.com olarak mide ekşimesini önleyen doğal yöntemleri sizler için hazırladık. Bunun yanı sıra mide ekşimesi neden olur? Mide ekşimesi nedir? Nasıl geçer? gibi soruların yanıtlarını da içeriğimizin detayında bulabilirsiniz.
Mide asidinin fazla salgılanması ekşimeye neden olur
Mide ekşimesi mide asidinin fazla salgılanması nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Asidin artmasına neden olan pek çok faktör bulunmaktadır. Mide eksimesi yaşam kalitesini düşüren sosyal hayatı aksatan bir durumdur. Sadece midede bulunan asidin fazla salgılanmasından değil, ruhsal sorunlar, depresyon, sinir, stres gibi nedenlerde mide ekşimesine neden olmaktadır.
Çeşitli hastalıkların habercisi olabilir
Mide ekşimesi ciddiye alınacak bir konudur. Bazı hastalıkların habercisi olabilir. Örneğin, yemek borusu darlığı, mide çıkışı darlığı, kalp gibi rahatsızlıkların ön belirtisi olabilir. Bu gibi şikayetler yaşanmadan önce muhakak bir uzmana görünmekte fayda vardır.
Pek çok nedeni bulunmaktadır
Mide ekşimesine neden olan pek çok sebep bulunmaktadır. Bunlar; aşırı yemek yiyerek mide duvarını genişletmek, düzensiz ve aşırı yağlı beslenme, stres, depresyon ve üzüntü, kötü alışkanlıklar, yemeği çiğnemeden yutmak, gluten ve laktoz , antibiyotik ilaçların yan etkiler
MİDE EKŞİMESİNE İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER
KARBONAT
Mide ekşimesine en iyi gelen doğal yöntemlerden bir tanesi karbonattır. Yapmanız gereken tek şey karbonatı bir bardak ılık su ile karıştırıp yemek öncesi ve sonrası tüketmektir.
ELMA
Elma suyu mide asidini dengelemektedir. Bunun yanı sıra antiseptik özelliğe sahiptir. Bu nedenle midede yaşanan ekşimenin en aza inmesine yardımcı olmaktadır.
MUZ
Muz mide ekşimesine iyi gelmektedir. Özellikle yemekten hemen sonra tüketilen muz mide rahatsızlıklarının yaşanmasına engel olmaktadır.
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