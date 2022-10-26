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Mide fıtığı nedir ağız kokusu semptomlarından biri!

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Çürükten kaynaklandığını düşündüğünüz ağız kokusunun ardında mide fıtığı yatıyor olabilir. İşte mide fıtığının oluşma nedenleri ve tedavisi!
Mide fıtığı nedir ağız kokusu semptomlarından biri!

Genellikle orta yaş üstü insanlarda görülen mide fıtığı; ağız kokusu, mide suyunun ağza gelmesi, ani öksürük gibi belirtilerden oluşuyor. Kesin olarak tedavisi bulunmamasına rağmen mide fıtığından muzdarip olanların tedavi sürecinde yediklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mide fıtığı hakkında bilinmeyenler haberimizde...

Mide fıtığı neden olur?

Karın iç basıncının artması mide fıtığının oluşmasındaki ana etken olmaktadır. Mide bulantısı, bağırsak rahatsızlıkları, kabızlık, stres ve öksürük gibi problemler ise karın iç basıncının artmasının sebebidir. 

Mide fıtığı belirtileri

Mide fıtığı kendini şu belirtilerle gösteriyor:

Ağızda kötü koku

Yemek artıkları ve midedeki suyun ağza doğru çıkması

Uykuda gelen ani öksürük

Geçmeyen boğaz enfeksiyonları

Sürekli zatürre

Göğüste ağrı yanma ve ekşime

Mide fıtığı tedavisi

Mide fıtığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Hekimler, reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan hastaların uyduğu perhizlere mide fıtığından muzdarip olanların da uymasını tavsiye ediyor. Mide fıtığı hastaları oturma, yatma, hareket gibi eylemlerinde ekstra özenli olmalı. Asitli içecekler, tereyağı ve kahveden muhakkak uzak durmaları gerekmektedir.

 

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