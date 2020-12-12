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Mide koruyucu kullananlarda koronavirüs ağır seyredebilir

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Prof. Dr.Vedat Göral, "Pandemi süresince artan hazımsızlık ve şişkinlik gibi şikayetlerde bilinçsizce kullanılan mide koruyucu ilaçlar bağırsaklarda enfeksiyon riskini artırarak koronavirüsün daha ağır seyretmesine yol açabiliyor" ifadelerini kullandı
Mide koruyucu kullananlarda koronavirüs ağır seyredebilir

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Pandemi süresince artan hazımsızlık ve şişkinlik gibi şikayetlerde bilinçsizce kullanılan mide koruyucu ilaçlar bağırsaklarda enfeksiyon riskini artırarak koronavirüsün (Covid-19) daha ağır seyretmesine yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK RİSK ALTINDALAR"

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Göral, proton pompa inhibitörleri yani mide koruyucu olarak toplumda bilinen ilaçları alan hastaların Covid-19'un ciddi klinik sonuçları için yüksek risk altında olduklarını belirtti.

American Journal of Gastroenterology Dergisi’nde yayımlanan mide asidini düzenleyen ilaçların Covid-19'a yakalanma ihtimalini yükselttiği yönündeki rapora değinen Göral, şunları kaydetti: "Mide koruyucu ilaçlar alanlarda Covid-19 enfeksiyonu daha ağır seyredebilir. Bu ilaçların mide asit miktarını azaltma özelliği nedeniyle bağırsaklarda bakteriyel ve viral enfeksiyon riski artıyor. Bu nedenle, doktorların Covid-19 pandemisi sırasında, asitle ilişkili hastalıkların yönetiminde fayda-risk değerlendirmelerini göz önüne almaları gerektiği öneriliyor."

Sabah akşam çift doz mide koruyucu alanlarda, tek doz mide koruyucu alanlara göre, Covid-19'a yakalanma ve hastalığın seyrinin daha ağır olabileceğini belirten Göral, "Proton pompası inhibitörleri ile tedavi edilen hastaların Covid-19 ile enfekte olma riskinin daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle mide koruyucuların gerekmedikçe kullanılmaması öneriliyor. Corona dönemlerinde famotidin içerikli ilacın daha yararlı olacağı vurgulanıyor" ifadelerini kullandı.

Göral, toplumun büyük bir kesiminin evlerinde sürekli bulundurduğu ve sıklıkla kullandığı aljinik asiti barındıran ilaçların sadece reflüde kullanıldığını, mide asidine etkisi olmadığını, gastrit ve ülserde çok önerilmediğini kaydetti.

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