Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Bulantı, karın krampları, sancılar ile başlayan kusma ve ishal ile devam edebilen bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığına mide üşütmesi olarak tanımlanır. Tıpta adı viral gastroenterit olarak geçmektedir. Hemen her yaştan insanın bu problemle karşı karşıya kalması mümkündür. Dolayısıyla mide üşütmesine ne iyi gelir sorusu, arama motorlarının en popüler konularından bir tanesidir. Yetişkinlerde mide üşütmesi dışında başka rahatsızlığı yoksa hasta kendiliğinden iyileşir. Bebekler ve yaşlılarda bağışıklık sistemi zayıf olduğu için istenmeyen sonuçlara yol açabilmesi mümkündür. Bu sebepten ötürü mide üşütmesi nasıl geçer noktasında bilinçli olmak ve uzman hekim bilgisi ve önerisi dahilinde hareket etmek önemlidir. İşte mide üşütmesine iyi gelen doğal yöntemler, bitkisel çözümler...

Halk arasında mide üşütmesi ishal olarak adlandırılıp, soda, nane-limon çayı, karbonatlı su içererek tedavi yoluna gidilmektedir. Fakat ishalin dışında mide üşütmesinin farklı etkileri de olabilir. Bu etkilerden korunmak amacıyla mide üşütmesine ne iyi gelir sorusunun yanıtı araştırılmaktadır. Mide üşütmesine iyi gelen bitkisel yöntemlerden faydalanarak, ishal başta olmak üzere üşütmeye bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel sindirim sistemi problemlerini önlemek mümkündür. Bu yöntem bağırsak ile ilgili farklı rahatsızlıklarda sıkıntı teşkil edebilmektedir. Ayrıca bitkisel tedaviler mideyi kısa süreliğine rahatlasa da bazen günlerdir geçmeyen mide ağrılarıyla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda hastalığın viral olduğunu hatırlayıp en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda vardır. Peki doğal ve bitkisel yöntemlerle mide üşütmesi nasıl geçer?

MİDE ÜŞÜTMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide üşütmesi halk arasında ne kadar ishal olarak bilinse de virüslerle ilgili bir durumla karşılaşabileceğinizi unutmayın. Virüsler bağırsak sistemine etki ederek bazı etkenlere neden olur. Bu etkenler mide üşütmesi belirtilerini oluşturur. Bu belirtiler:

Sulu ishal

Kas ve baş ağrısı

Midede kramplar ve sancılar

Karın ağrıları

Hafif de olsa ateşlenme

Mide bulantısı

Kusma isteği

Halsizlik

Enfeksiyonlar genel olarak kendini 1 ila 3 gün sonra etkisini göstermektedir. Bu belirtiler hafif veya şiddetli olabilmektedir. Semptomlar 2-3 gün içerisinde geçebilmekte fakat bu durum 8-10 güne kadarda uzayabilir. Bu durumda doktora başvurmakta fayda vardır. Bu belirtiler varsa:

Aşırı susuz kalma

Baş dönmesi

Dışkıda kan

Yüksek derece ateş

Kan kusma

Sürekli kusma

MİDE ÜŞÜTMESİNE NE İYİ GELİR?

Bol miktarda sıvı alın

Vücut ateş, terleme, kusma ve ishal gibi nedenlerden dolayı aşırı derece de sıvı kaybeder. Böyle durumlarda bol bol su tüketilmelidir. Sıvı yiyecekler tüketilerek sıvı dengesi korunmalıdır. Ayrıca sıvı tüketimi bağırsakları harekete geçireceği için boşaltımı hızlandıracaktır.

Yatak istirahati yapın

Virüslere karşı vücut direnci önemlidir. Vücudun yorgun olmaması için bol bol dinlenmeye çalışın. Gün içerisinde vücudun ihtiyacı kadar uyuyun. Dinlenmeyi oturarak değil yatarak yapın.

Akupresür masajı uygulayın

Mide bulantılarına karşı uzmanlar bu yöntemi öneriyor. Sağ elinizde avucunuzu açın. Sol elinizin başparmağını sağ avucunuzun tam ortasına baskı uygulayarak masaj yapın. Daha sonra diğer eliniz için aynısını deneyin.

Alkol, kafein ve nikotinden uzak durun

Hasta kişi iyileşene kadar alkol, kafein ve nikotin tarzı zararlı maddelerden uzak durmalıdır. Ayrıca baharatlı ve aşırı yağlı yiyeceklerden sakınmalı.

MİDE ÜŞÜTMESİNE İYİ GELEN YİYECEKLER

Mide üşütmesine iyi gelen besin önerileri, midenizin rahatlaması için yararlı olacaktır. Evde bitkisel ve doğal yöntemlerle mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

Brat diyeti uygulayın

Nane çayı için

Zencefil çayı için

Su tüketin

Et suyu çorbaları içebilirsiniz

İshale pirinç lapası ve patates haşlaması

Bal

Bir bardak süt

Soda

Mor soğan

Keten tohumu

Yoğurt

İSHAL VE MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısı ve ishal tedavileri için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır. Bu yöntemleri deneyerek mide bulantınızı ya da ishalinizi önleyebilirsiniz. Fakat mide bulantısının birçok sebebi olabilir. Uzun süreli bulantı durumlarında doktora başvurmakta fayda vardır. Aynı şekilde ishal içinde geçerlidir. İşte evde bitkisel ve doğal yöntemlerle uygulayabileceğiniz çözüm önerileri:

Mide bulantısı için:

Zencefil

Papatya ve rezene çayı

Nane çayı

Derin nefes alıp vermek

İshal için: