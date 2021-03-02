Mide ve bağırsağındaki uyuşturucu röntgenle ortaya çıktı

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle İran uyruklu bir kişinin kaldığı otel odasına operasyon düzenlendi.
Otel odasında dokuz adet kapsül halinde daralı ağırlığı 195 gram olan metamfetamin maddesi bulan polis, hareketlerinden şüphelendiği kişiyi Muş Devlet Hastanesi’nde muayeneye götürdü.
Röntgen çekimlerinde şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edildi. Zanlının midesinden 45 adet kapsül içerisinde 305 gram, bağırsaklarından ise 54 kapsül halinde 400 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı.
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