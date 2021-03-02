  • BIST 1.529
  • Altın 410,809
  • Dolar 7,3857
  • Euro 8,9199
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA7435 test, 35 pozitif vaka

Mide ve bağırsağındaki uyuşturucu röntgenle ortaya çıktı

» »
Muş’ta polis tarafından otel odasında uyuşturucuyla yakalanan bir kişinin mide ve bağırsaklarında da uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mide ve bağırsağındaki uyuşturucu röntgenle ortaya çıktı

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle İran uyruklu bir kişinin kaldığı otel odasına operasyon düzenlendi.

Otel odasında dokuz adet kapsül halinde daralı ağırlığı 195 gram olan metamfetamin maddesi bulan polis, hareketlerinden şüphelendiği kişiyi Muş Devlet Hastanesi’nde muayeneye götürdü.

Röntgen çekimlerinde şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler olduğu tespit edildi. Zanlının midesinden 45 adet kapsül içerisinde 305 gram, bağırsaklarından ise 54 kapsül halinde 400 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ: 2021’de corona virüsü bitmeyecek02 Mart 2021 Salı 10:30
  • Dikkat! Kulağınızda bu şikayetler varsa! Kulakta görülen 5 hastalık!02 Mart 2021 Salı 10:14
  • DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 10'undan azı Koronavirüs'e karşı antikor geliştirdi01 Mart 2021 Pazartesi 22:55
  • Araştırma: Covid-19 aşısı obez kişilerde daha az etkili olabilir01 Mart 2021 Pazartesi 22:20
  • Değirmenlik bölgesinde yeni 8 vaka01 Mart 2021 Pazartesi 11:33
  • Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs yılgınlığı artıyor28 Şubat 2021 Pazar 22:09
  • Pfizer/BioNTech aşısı gerçek hayatta yüzde 94 etkili: 1.2 milyon kişilik araştırma28 Şubat 2021 Pazar 18:03
  • Koronavirüse nasıl yakalanıyoruz28 Şubat 2021 Pazar 15:39
  • Sağlık Bakanlığı nerelerde PCR testi yapılabileceğini açıkladı!28 Şubat 2021 Pazar 15:37
  • 'Virüsü atlattıktan sonra bir ay yürüyemedim'28 Şubat 2021 Pazar 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti