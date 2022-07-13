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Mide Yanması Neden Olur?

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Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.
Mide Yanması Neden Olur?

 Mide yanmaları genellikle mide asidi ile ilgili olan sorunlarla ilgili olmaktadır. Bu durumlarda sıklıkla ortaya çıkan sorun reflü hastalığıdır. Reflü hastalığı haricinde mideniz herhangi bir sebepten kaynaklı olarak fazla miktarda mide asidi de üretiyor olabilmektedir. Reflü hastalığı geliştiğinde yemek sonrasında mide asidi yemek borusuna doğru gelerek geçtiği yerlerde yanmaya neden olmaktadır. Bu durumu sık sık yaşıyorsanız beslenmenizde bazı değişiklikler yapmak sizin için faydalı olacaktır. 

Reflüsü Olan Kişiler Nelere Dikkat Etmeli? 

*Az az ve sık sık beslenmeli, fazla besin tüketiminden kaçınmalıdırlar. 

*Uzun süreli açlıklardan kaçınmalıdırlar. 

*Yemek sonrası hemen yatılmamalıdır. 

*Çok sıcak veya çok soğuk besinlerin tüketiminden kaçınılmalıdır. 

*Kaymak, krema, mayonez, tereyağı, margarin gibi yağlı besinlerin tüketiminden uzak durulmalıdır. 

*Acı baharatlar reflüyü tetikleyeceği için fazla baharat tüketimine dikkat edilmelidir. 

*Alkol ve kafein içeren besinlerin tüketimi en aza indirilmelidir. 

*Uykudan en az 2-3 saat önce yeme işlemi sonlandırılmalıdır. 

*Yemek yerken sıvı alımı azaltılmalı, sıvılar öğün aralarında tüketilmelidir. 

*Çikolata, sarımsak, soğan gibi besinler reflüyü kötüleştireceği için tüketimi sınırlandırılmalıdır. 

*Sakız çiğnerken yutulan hava geğirmeye ve daha fazla reflüye sebep olabileceği için bu duruma dikkat edilmelidir. 

*Sıkı kemer veya sıkı pantolonlar giymek reflüyü tetikleyeceği için rahat kıyafetler tercih edilmelidir. 

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