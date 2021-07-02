Mide Yanması Neden Olur? Mide Yanması Nasıl Geçer?

Nerdeyse herkesin yaşadığı bir sorun olan mide yanması, mide hastalıklarının habercisi olabilir. Çoğu zaman aşırı yağlı, ekşi, baharatlı ya da acı şeylerle tetiklenen mide yanması, özellikle hamilelik süresince daha çok yaşanır. Mide yanması pek çok farklı rahatsızlığa bağlı olarak oluşabilir. Bu nedenle mide yanmasına ne iyi gelir sorusu kişiden kişiye farklılık gösterir. İşte mide yanmasının nedenleri ve mideye iyi gelenler…

Özellikle, yemek yedikten sonra midede ve midenin üst tarafında yer alan yemek borusundaki yanma şikayetleri, sık tekrarlanmaya başlandığında bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Mide yanması, evde uygulanan basit yöntemlerle tedavi edilebilir. Bunun yanında, yöntem ve yaşam standardı değişikliklerine rağmen haftada iki kereden daha fazla mide yanması yaşanırsa uzman hekime başvurmak gerekir.



MİDE YANMASI NEDİR?

Kişinin yaşam kalitesinin düşmesine yol açan mide yanması genellikle yemek sonrası kişinin hemen yatmasına bağlı olarak gelişebilir. Asit hazımsızlığı olarak da bilinen mide yanması varlığında yanma ve ekşime hissi, kaburgaların birleştiği göğsün merkezinde, karın bölgesinin üst kısmında hissedilir.



Yanma, zaman içinde göğüsten ağza doğru yükselebilir. Boyun ve ağızda hissedilebilir. Mide yanması vakaları yaygın olarak hatalı beslenmeye bağlı olarak gelişir. Sindirimi zor olan besinlerin yanı sıra, hijyenik olmayan koşullarda pişirilen besinler, aşırı baharatlı ürünlerin tüketimi kişide mide yanması şikayeti oluşturur. Ayrıca karın kısmını sıkan dar kıyafetler de mide yanmasını etkiler.



MİDE YANMASI NEDENLERİ NELERDİR?



Gastroözofageal reflü

Reflü mide asidinin yemek borusuna geri kaçması ile oluşan bir hastalıktır. Bu rahatsızlık sadece mide yanması değil, mide ekşimesi, göğüs bölgesinde yanma, yutkunma güçlüğü ve kuru öksürük gibi şikayetlere de neden olabilir. Çikolata, kafein, limon, baharatlı, yağlı ve kızartma yiyecekler, sarımsak, soğan ve domates semptomların artmasına neden olabilir.



Gastrit



Gastrit midenin iç yüzeyinde yer alan dokunun enflamasyonudur (iltihaplanma). Gastritte hasta aynı zamanda bulantı, yemek sonrası şişkinlik de hissedebilir. Gastrit tedavi edilmediğinde ülsere dönüşebilir. Ülserler mide kanseri riskini artırır ve mide kanamasına yol açar.



Enfeksiyon

Helicobacter pylori (H.pylori) midenin asidik ortamında yaşayabilen bir bakteridir. Bu bakterinin mideye yerleşmesi mide yanması, bulantı, iştah ve kilo kaybı gibi belirtiler gösterir. Toplumlarda çok yüksek oranda bulunur ve uzun süre semptom vermeden seyredebilir.



İlaç kullanımı



Özellikle, steroid olmayan antienflamatuvar ilaç grubuna giren ağrı kesiciler mide yanmalarına neden olabilir. Bu ilaçların başında; aspirin, ibuprofen ve naproksen gelir.

Belirli gıdalara karşı hassasiyet



Çölyak hastalığı olanlar gluten içeren gıdalara karşı, laktoz intoleransı olanlar ise süt ürünlerine karşı reaksiyon gösterebilir. Bu reaksiyon mide yanması haricinde diğer şikayetlere de neden olabilir.



Bu durumlar haricinde hazımsızlık, ülser, fıtık, mide kanseri, alkol, sigara ve tütün kullanımı da mide yanmasına neden olabilir.

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?



Sakız: Yapılan araştırmalara göre yemekten sonra yarım saatlik süre boyunca sakız çiğnemek mide yanması probleminin önüne geçmektedir. Bu durumun nedeni ise şöyle açıklanmaktadır; sakız vücuttaki tükürük üretimini artırır. Bu da mide asidinin seyrelmesine katkıda bulunarak mide yanması problemini engeller.



Elma sirkesi: Su ile seyreltilerek belirli bir miktarda tüketilen elma sirkesi, mide yanması başta olmak üzere mide ile ilgili pek çok problemin giderilmesine katkıda bulunur. Fakat elma sirkesi içeriği itibarıyla bazı kişilerde istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilecek reaksiyonlara sebep olabilir. Dolayısıyla mutlaka doktor kontrolünde başvurulması gereken bir bitkisel yöntemdir.



Meyan kökü: Mide yanması tedavisinde kullanılan bitkisel kaynaklardan bir tanesidir. Yapılan araştırmalara göre yemek borusunun iç yüzeyinde yer alan mukoza kaplı örtünün artmasına yardımcı olur. Bu durum yemek borusunu, mide asidi sebebiyle meydana gelmesi muhtemel tahribattan korur. Fakat meyan kökünün uzun süreli ve aşırı tüketimi, tansiyonun yükselmesine, vücuttaki potasyum oranının düşmesine sebep olabilir. Dolayısıyla tüketmeden önce mutlaka uzman bir doktordan görüş alınmalıdır.



Zencefil: Yüzyıllardır alternatif tıbbın önde gelen bitkisel kaynaklarından bir tanesi olan zencefil, pek çok sindirim sistemi kaynaklı problemde olduğu gibi mide yanmasına da iyi gelir. Bulantı, kusma gibi problemlerde ilk olarak tüketilmesi önerilen bitkiler arasında yer alır. Bunun için zencefili yemeklerinizle birlikte karıştırabileceğiniz gibi bitki çayını hazırlayabilirsiniz.



Karbonatlı su: Mide asidini nötralize edip mide yanmasına sebep olan atakları yatıştıran karbonat, belirli bir ölçüde aşırıya kaçmadan tüketilmelidir.



HAMİLELİKTE MİDE YANMASI



Hamilelikte mide yanması çok ilk 3 aydan sonra yaygın bir durumdur. Sabahları aç karnına bir bardak su içmek mideyi rahatlatır. Hamilelik döneminde aşırı mide yanmasından kaçınmak için asitli içecek tüketilmez. Mide asidini düzenleyecek meyve tüketimine ağırlık verilebilir. Zararlı yiyeceklerden uzak durulmalı, beslenme düzenini sağlıklı yiyecekler üzerinden oluşturmak önemlidir.