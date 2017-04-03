Midesinde 800 gram kokainle Larnaka’ya geldi

Larnaka Havalimanı’ndan Pazar günü adaya giriş yapan 21 yaşındaki bir kişinin midesinde 800 gram kokain getirdiği tespit edildi.

Fileleftheros gazetesi, bagaj kontrolü sırasında şüpheli hareketler sergileyen 21 yaşındaki şahsın polisin dikkatini çektiğini; bagajında ve üstünde yapılan aramada hiçbir bulguya rastlanmaması üzerine, şahsa röntgen çekildiğini ve midesinde toplam 800 gram kokain içeren 75 adet paket bulunduğunu yazdı.

Haberde, hastane personelinin de yardımıyla paketler midesinden çıkarılan kişinin, gözaltına alındığı belirtildi.