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Midesinden bir kilodan fazla çivi, vida, bıçak çıktı

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Litvanya’da doktorlar bir adamın midesinden bir kilodan fazla çivi, vida, somun ve bıçak çıkardı.
Midesinden bir kilodan fazla çivi, vida, bıçak çıktı
Fotoğraf: Klaipeda Üniversitesi Hastanesi

Yerel medyada yer alan habere göre adam içkiyi bıraktıktan sonra bir aydır metal objeler yutmaya başladı.

Yoğun karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan adamın midesindeki metal objeler üç saatlik bir operasyonla çıkarıldı.

Klaipeda Üniversitesi Hastanesi’ndeki operasyonda adamın midesinden çıkarılan nesnelerin bazılarının 10 santimetre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Cerrah Sarunas Dailidenas adamın durumunu ‘benzersiz bir vaka’ olarak nitelendirdi.

Operasyon sonrası durumu stabil olduğu belirtilen adam hastanede gözetim altında tutuluyor.

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