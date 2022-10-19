Migren atağının 10 şaşırtıcı belirtisi

Baş ağrısı, bulantı, ışığa ve kokulara karşı hassasiyetle kendini gösteren migrenin gözden kaçan belirtileri de olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ayhan Öztürk, ‘’Aslında bu işaretleri bilmek, doğru teşhis ve tedavi için çok önemli’’ dedi.

Yaşam kalitesini bozan ilk 5 hastalık arasında yer alan migreni kontrol altına almak için öncelikle hastalığı tanımak, işaretlerini fark etmek gerekiyor.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Öztürk, genellikle kadınlarda görülen hastalığın gözden kaçan belirtilerini şöyle sıraladı…

Genellikle fark edilmeyen işaretler

1- Boyun Ağrısı

Boyun ağrısının daha önce migren tetikleyicisi olduğu düşünülürken, son çalışmalar bunun migrenin 1919nedeni değil, bir belirtisi olduğunu göstermektedir. Migreni olan kişiler sıklıkla boyun ağrısı yaşar. Buna boyun tutulması, gerginliği, boyuna yayılan veya boyundan gelen ağrı da dahildir. Boyun ağrısı, başlangıç aşaması da dahil olmak üzere yaygın bir migren semptomu olabilir, ancak genellikle göz ardı edilir.

2- Üşüme hissi

Beynin genellikle migrenle ilişkilendirilen bölgeleri aynı zamanda vücut ısısını ve kas hareketlerini de kontrol eder. Bu da migren atağı sırasında beyinde meydana gelen değişikliklerin vücut ısısında değişikliklere, üşümeye ve titremeye yol açabileceği anlamına gelir.

3- Ortamda olmayan kokular

Hayali koku (phantosmia) migren aurasının nadir görülen bir türüdür. Aura genellikle görme ile ilgili sorunlara neden olur ve migren atağının baş ağrısı aşamasından önce gerçekleşir. Bununla birlikte, aura kişinin koku halüsinasyonu duymasına da neden olabilir. Migrenle ilişkili hayali kokular genellikle hoş olmayan kokulardır ve en yaygın olanı yanık veya duman kokusudur.

4- Beyin sisi

Birçok insan migren ve kafa karışıklığını aynı anda yaşar. Bu durum, kişinin yoğunlaşma ya da net düşünmekte zorlanmasına neden olabilir; belirtiler ise genellikle beyin sisi olarak bilinir. Baş ağrısı sırasında odaklanmak ve düşünmek zor olsa da, beyin sisi migren atağının baş ağrısı evresinden önceki, sonraki saatlerinde ve günlerinde ortaya çıkabilir.

5- Uykusuzluk

Uykuya dalma veya uykuda kalma güçlüğü, çok erken uyanma ve uykudan sonra kendini yenilenmiş hissetmeme gibi uykusuzluk da atağın başlangıç aşamalarında bir migren belirtisi olabilir.

6- Sinüzit benzeri sorunlar

Tıkalı veya akan bir burun ve sulu gözler sinüs baş ağrısına işaret edebilir, ancak sinüslerle ilgili sorunlar aynı zamanda yaygın migren belirtileridir. Migreni olan kişilerin yüzde 45'inde en az bir tıkanıklık veya gözlerde sulanma belirtisi vardır. Sinüs baş ağrısı aslında nadirdir ve araştırmalar, sinüs baş ağrısı düşünülen hastaların birçoğunun aslında migren hastası olduğunu ortaya koymuştur.

7- Baş dönmesi

Migreni olan kişiler denge veya görme duyularıyla ilgili sorunlar yaşayabilir. Baş dönmesi, sersemlik hissi veya dengesizlik migrenin bir belirtisi olabilir.

8- Ruhsal değişiklikler

Migren atağı kişiyi sinirli, üzgün veya asabi hissettirebilirken, anksiyete, depresif bir ruh hali veya sersemlik gibi bazı ruh hali değişiklikleri aslında migren ile ilişkili olabilir. Bu ruh hali değişiklikleri migrenin baş ağrısı evresinden önceki, sonraki saatler ve günlerinde ortaya çıkabilir.

9- Allodini

Migreni olan birçok kişi ışığa, sese ve kokuya karşı yüksek hassasiyete sahipken, hastaların yüzde 40 ila 70'i genellikle normalde ağrı oluşturmayan şeylerden acı çeker. Migrenin allodini adı verilen ve genellikle gözden kaçan bu yan etkisi, vücudunuzun ağrıyı işleme biçimindeki değişikliklerden kaynaklanır. Allodinisi olan kişiler için hafif bir cilt dokunuşu, saç fırçalama ve sıcaklık değişiklikleri acı verici olabilir.

10- Yorgunluk

Sürekli yorgun musunuz? Bunun sorumlusu migren olabilir. Hem atak öncesi ve sırasında hem de ataklar arasında kronik yorgunluk, kronik migrenin bir belirtisi olabilir.

Hepsinde baş ağrısı görülmez

Baş ağrısı, baş ağrısını tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir ve migrenin yaygın bir belirtisidir. Ancak, tüm baş ağrılarının migrenden kaynaklanmadığı gibi tüm migrenlerde de baş ağrısı görülmez. Bazı yaygın belirtiler bulantı, kusma ve ışığa, kokulara ve seslere karşı hassasiyettir. Ancak diğer belirtiler daha nadirdir veya gözden kaçabilir. Birçok kişi bu belirtilerin migrenle ilişkili olduğunu fark etmeyebilir. Ancak nadir görülenler de dahil hastalığın tüm belirtilerini bilmek doğru teşhis ve tedavi için önemlidir.

Bir günlük tutun

Migren semptomları yaşıyorsanız bir baş ağrısı günlüğü tutun ve migrenle ilgili tüm bulgularınızı not edin. Bir nöroloji uzmanı migren belirtilerinizi tanımlamanıza yardımcı olabilir ve bunları hafifletip, gelecekteki atakları önlemek için tedaviler önerebilir.