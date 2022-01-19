Migrenden Kurtulmak İçin 10 Etkili Doğal Yöntem

Pek çok kişi baş ağrısından kurtulmak için ağrı kesicilere ve reçetesiz satılan ilaçlara başvurur ancak doğal çarelerle de bunu hafifletmek mümkündür. İşte migrenden kurtulmak için 10 doğal çare.

Migren keskin, kalıcı bir baş ağrısıdır. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan farklı migren türleri vardır. Migren genellikle başın bir bölümünde yoğun ve ani şekilde hissedilir.

Göz arkasında yoğun ağrı olarak kendini gösteren baş ağrıları genellikle migrendir. Kronik migren hastaları her gün, hatta günde birkaç kez baş ağrısı yaşayabilir. Ancak, migreni azaltmanın ve hatta durdurmanın yolları vardır.

Uzmanlar, migrene neyin sebep olduğunu tam olarak bilmiyor. Migrenin hem vücuttaki birçok işlevi yerine getiren kimyasalların seviyesindeki değişikliklerden kaynaklanabileceği hem de damarları etkileyebileceği biliniyor. Damarlar genişlediğinde, iltihap oluşur ve bu iltihap baş ağrısına neden olabilir.

MİGRENİN EN YAYGIN 10 NEDENİ

Migren, birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir. İşte en yaygın migren belirtileri:

Hormon Seviyelerindeki Değişiklikler

Migren, beyinde ağrı hissini etkileyen kimyasalları kontrol eden kadın cinsiyet hormonu östrojen ile bağlantılıdır. Östrojen seviyelerinde bir düşüş, baş ağrısına neden olabilir. Hormon seviyeleri adet döngüsü, hamilelik, doğum sonrası, premenopoz ve menopoz sırasında, hormonal ilaçlar kullanımı nedeniyle değişir.

Uyku Bozuklukları

Uyku eksikliği vücudun ağrı eşiğini düşürebilir. Araştırmalar, uykusuzluk veya uyku problemi olan kişilerin, uyku problemi olmayanlara göre ağrıya daha duyarlı olduğunu göstermektedir.

Stres

Araştırmalar, stresin migreni tetikleyebileceğini doğruluyor. Çalışmalar baş ağrısı bildirenlerin, baş ağrısı bildirmeyenlere göre daha fazla strese sahip olduğunu gösteriyor.

Yiyecek ve İçecekler

Birçok işlenmiş gıda, yapay tatlandırıcılar, yüksek şekerli gıdalar ve bazı gıda koruyucular baş ağrısına neden olan olabilir. Araştırmalar, gıda endüstrisinde çok kullanılan bir tatlandırıcı olan aspartamın düzenli tüketiminin migreni tetikleyebileceğini gösteriyor.

Uzun Süre Açlık

Uzun süre aç kalmak veya öğün atlamak migren riskini tetikleyebilir veya artırabilir. Bunun nedeni, kan şekeri seviyelerinin aniden düşmesi ve migrene neden olmasıdır.

Kafein Yoksunluğu

Araştırmalara göre kafein yoksunluğu baş ağrısına, yorgunluğa, enerji eksikliğine, sinirliliğe, anksiyeteye ve zayıf konsantrasyona yol açabilir. Bunun nedeni kafeinin damarların genişlemesine neden olması ve bunun da beyne giden kan akışını artırmasıdır. Bu ani değişiklik baş ağrılarına neden olabilir. Beyin alıştıkça baş ağrıları geçer.

Susuzluk

Yeterince su içmek baş ağrısı ve yorgunluk gibi durumlara karşı koymak için çok önemlidir. Susuz kalma nedeniyle ortaya çıkan dehidrasyon, şiddetli baş ağrılarını tetikleyebilir.

Sigara ve Alkol Tüketimi

Araştırmalara göre sigara ve alkol baş ağrılarını tetikleyebilir. Toplam 51 bin kişiyi değerlendiren bir çalışma, sigara içenler arasında, özellikle günde 10'dan fazla sigara içenler arasında baş ağrısı görülme oranlarının daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır.

Alkol tüketimi için de benzer sonuçlar kaydedilmiştir.

Genetik

Birçok uzman, migrenin genellikle kalıtsal olduğunu iddia ediyor. Migren hastalarının yüzde 90'ı kadarının aile üyelerinin de migren hastası olduğu tahmin ediliyor.

Çevre

Araştırmalar, hava değişikliklerinin vücutta biyolojik değişikliklere neden olabileceğini ve bu nedenle bazı insanlarda migreni tetikleyebileceğini gösteriyor. Hava koşulları, diğer faktörlerin neden olduğu baş ağrılarının şiddetini de artırabilir. Baş ağrısı, aşırı sıcaklıklar veya bir odada veya uçakta aşırı kalabalıkta olmakla da ilişkilendirilebiliyor.

MİGRENDEN KURTULMAK İÇİN ETKİLİ 10 YÖNTEM

Migren ağrınızın nedenlerine göre baş ağrılarıyla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bazı doğal yöntemler vardır:

Zencefil Çayı

Zencefil, yağlarında iltihap önleyici etkiye sahip 200'den fazla madde içerir, bu nedenle migrenle savaşmaya yardımcı olabilir.

İçindekiler

- 2 dilim zencefil

- 1 su bardağı sıcak su

Hazırlık

- Bir bardak suyu kaynatın.

- Kaynadıktan sonra 2 veya 3 dilim zencefil veya bir çay kaşığı zencefil tozu ekleyin.

- Daha iyi bir tat vermek için bir çay kaşığı bal ve birkaç damla limon suyu kullanın.

Papatya Çayı

Papatya çayı genellikle uykusuzluğu tedavi etmek ve kaygıyı bastırmak için kullanılır. Bu nedenle rahatlatıcı etkileri, stres ve kaygının neden olduğu baş ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilir.

İçindekiler

- 1 poşet papatya çayı

- 1 su bardağı su

Hazırlık

- Çay poşetini sıcak su dolu bardağın içine koyun.

- İçmeden önce 5 dakika bekletin. Tatlı tercih ederseniz bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

Nane Çayı

Nane çayının mide bulantısını ve mide rahatsızlığını giderdiği bilinmektedir, bazı insanlar migreni yoğunlaştıran mide rahatsızlığı da dahil olmak üzere şiddetli migrenler yaşar. Nane çayı her ikisini de yatıştırmaya yardımcı olabilir.

İçindekiler

- 5 nane yaprağı

- 1 su bardağı su

Hazırlık

- Nane yapraklarıyla birlikte suyu kaynatın.

- Kaynayınca altını kapatın ve 5 dakika dinlendirin.

Acı Biber Çayı

Acı biberi acı yapan kapsaisin adı verilen kimyasal bileşiktir. Bu bileşik beyne ağrı uyarıları göndermekten sorumlu bir nörotransmitteri uyuşturabilir. Bu, onu migrenlerle savaşmak için harika bir doğal yardımcı yapar.

İçindekiler

- Acı biber (bir tutam)

- Su (bir 250 ml bardak)

Hazırlık

- Suyu kaynatın ve kaynayınca ocaktan alın.

- Bir bardağa bir tutam acı biber ekleyin ve suyu ekleyin.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi demir, potasyum ve kalsiyum açısından zengindir. Tüm bu mineraller baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

İçindekiler

- Elma sirkesi

- Su

Hazırlık

- Bir bardak suya bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin.

- İyice karıştırın ve için.

Limonlu Himalaya Tuzu Karışımı

Migren ataklarınız susuzluktan ve dehidrasyondan kaynaklanan bir elektrolit dengesizliğinden kaynaklanıyorsa, tuzlu su içmek yardımcı olacaktır. Ayrıca, dehidrasyon da tek başına tetikleyici olabilir.

İçindekiler

- Hmalaya tuzu

- Limon

- Su

Hazırlık

- Bir bardak suya bir çay kaşığı Himalaya tuzu ve yarım taze sıkılmış limon suyunu karıştırın.

- İyice karıştırın ve içmeden önce bir dakika bekletin.

Lavanta Yağı

Araştırmalar, lavanta yağının baş ağrısı ve migren tedavisine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Lavanta yağının aromasını solumak migreni kontrol etmeye yardımcı olabilir. Çalışmalar, migreni azaltmak için lavanta yağı kullananların, yağı teneffüs ettikten sonra ağrıda önemli bir azalma bildirdiğini ortaya koyuyor.

İçindekiler

- Lavanta yağı

Hazırlık

- Avucunuza üç damla lavanta yağı koyun ve kokuyu serbest bırakmak için birbirine sürtün.

- Avuç içlerinizi burnunuza getirin ve üç saniye nefes alın, nefes verin ve üç kez daha tekrarlayın.

Tarçın Ezmesi

Tarçın da baş ağrısından kurtulmanızı sağlayabilir. Tarçın kullanmanın etkili bir yolu, biraz tarçın tozunu suyla karıştırarak bir macun oluşturmaktır.

İçindekiler

- Tarçın

- Su

Hazırlık

- Yarım yemek kaşığı su ile bir yemek kaşığı tarçını karıştırın.

- Alnınıza ve şakaklarınıza uygulayın, 30 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.

Karpuz ve Muz Kabuğu

Eski ama etkili bir migren ilacı, şakaklarınıza bir parça soğuk karpuz kabuğu koymaktır. Karpuz kabuğunda olduğu gibi, muz kabuğu da migren baş ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilir.

İçindekiler

Soğuk karpuz kabuğu veya muz kabuğu

Uygulama

Soğuk kabuğu şakaklarınıza yaslayın.

Soğuk migreni sakinleştirene kadar etki etmesine izin verin.

Patates Dilimi

Patatesler baş ağrısından kurtulmak için etkili olabilir.

İçindekiler

- Patates dilimi

- Gazlı bez veya mendil

Uygulama

- Bir dilim patates alın ve mendil veya gazlı bezle birlikte alnınıza koyun.

- Ağrı geçene kadar yarım saat bekletin.