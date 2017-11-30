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Migreni olanlar dikkat! Yeni bir tedavi yöntemi bulundu

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Migreni olanlar dikkat! Yeni bir tedavi yöntemi bulundu
İngiltere'de klinik deneyler, migrene karşı geliştirilen yeni bir tedavi yöntemin hem nöbetlerin sayısını hem de ağrıların şiddetini azalttığını ortaya koydu.

Bu tedaviyle, antikorlarla beyindeki kimyasalların aktivitesi değiştiriliyor. Dünya genelinde her yedi kişiden biri migren hastası.

İngiltere'de klinik deneyler, migrene karşı geliştirilen yeni bir tedavi yöntemin hem nöbetlerin sayısını hem de ağrıların şiddetini azalttığını ortaya koydu.

Londra'daki King's College Hospital'da geliştirilen yöntemin denendiği bir araştırmada, migren hastalarının yaklaşık yüzde 50'si aylık migren nöbetlerinin yarı yarıya azaldığını söyledi.

Bu tedaviyle, antikorlarla beyindeki kimyasalların aktivitesi değiştiriliyor.

Uzmanlar tedavinin uzun vadeli etkilerini görmek için yeni klinik deneyler yapılması gerektiğini belirtiyor.

Dünya genelinde her yedi kişiden biri migren hastasıMigrenin, kadınlarda görülme oranı erkeklerdekinden üç kat fazlaAyda 15 günden daha az ağrılı dönemler epizodik migren olarak adlandırılıyorHer ay 15 günden uzun süren ağrılı dönemlerse kronik migren olarak tanımlanıyor

4 ŞİRKET ANTİKOR GELİŞTİRİYOR

Araştırmaya göre, beyindeki kalsitonin gen ilişkili peptid (CGRP) adlı bir kimyasal, migrende hem ağrı hem de ışığa hassasiyette rol oynuyor.

Dört büyük ilaç şirketi, CGRP'yi nötralize edecek antikorlar geliştiriyor. Bu antikorlardan bazıları CGRP'ye yapışırken bazıları bununla etkileşime geçen beyin hücrelerini bloke ediyor.

Bu antikorlarla ilgili klinik deneylerde elde edilen bulgular, tıp dergisi New England Journal'de yayımlandı.

Novartis'in geliştirdiği "erenumab" adlı bir antikor epizodik migreni olan 955 hasta üzerinde denendi. Başlangıçta hastaların bir ayda ortalama sekiz ağrılı günü vardı.

Antikor iğnesi yapılan hastaların yüzde 50'sinde ağrılı günlerin sayısı yarı yarıya azaldı.

Teva tarafından geliştirilen 'fremanezumab' adlı bir antikor is 1130 hasta üzerinde denendi.

Bu hastalardan yüzde 41'inde ağrılı günlerin sayısı yarı yarıya azaldı.

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