  • BIST 2.829,58
  • Altın 1025.362
  • Dolar 17.8638
  • Euro 18.3486
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Migreni olanlara uyarı!

» »
Migren ağrılarını tetikleyen besinleri sizler için derledik.Farkında olmadan yediğiniz bu besinler kabusunuz olmasın..
Migreni olanlara uyarı!

Migren bir çoğumuzun ortak çilesi olarak biliniyor.Genellikle sinir,stres ve yorgunluktan dolayı yaşanan migren ağrıları gününüzün kötü geçmesini sağlayarak sizi kötü etkilemektedir.

Tüm bunların yanı sıra gün içerisinde tükettiğiniz bazı besinler migren ağrılarınızı tetikleyebilir.Sizler içim migren ağrılarını tetikleyen besinleri derledik.

Dayanılmaz ağrılara sebep olan migren ağrılarını azaltmak için yediğiniz şeylere dikkat etmeniz tavsiye edilir.

Kafein

Günlük hayatınızda çok fazla kafein alıyorsanız ve bunu bir süre sonra azaltmaya başlarsanız bu migren ağrılarınızın artmasına sebep olacaktır.Bu yüzden fazla kafein tüketiminden kaçınmalısınız.

Çikolata

Amerikalı bir vakıfa göre çikolata migren ağrılarını tetikleyen besinler arasında yer alıyor.Çikolata içinde bulundurduğu kafein ve beta-feniletilamin ile baş ağrısını artırmaktadır.

Dondurulmuş besinler

Dondurulmuş gıdalar ve dondurma tarzı ürünler baş ağrısını tetiklemektedir.Eğer bu yiyecekleri hızlı şekilde tüketirseniz migren ağrılarınızı artırabilir ve tetikleyebilirsiniz.

Tuzlu yiyecekler

Tuzlu yiyecekler bazı kişilerde migren ağrılarının oluşmasında etkili olmaktadır.Bu fazla miktarda sodyum tüketmekten dolayı kan basıncının artmasına sebep olacağından migren ağrılarını tetiklemektedir.

Sakatat ürünleri

Bazı sakatat türlerinin migreni tetiklediği biliniyor.Migreni olanların beyin, karaciğer, böbrek ve işkembe gibi sakatatlardan uzak durmaları tavsiye ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’den korkutan haber: Langya virüsü salgını çıktı, öldürüyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:40
  • Alzheimer ilk işaretini yıllar önce veriyormuş! Tuvalette gördüğünüz bu değişiklik...10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:27
  • süt ve yumurta alerjileri tedavi!10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:27
  • Adı yeni kondu: Bilim insanları 'Langya'yı izliyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:44
  • Varis Sorununa Dikkat! Varisi Tetikleyen Faktörlere Dikkat!10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:36
  • Deniz suyu saça iyi gelir mi?10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:30
  • Maymun çiçeği: Avrupa’da aşı turizmi eleştirisi10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:46
  • En çok gaz yapan yiyecekler10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:35
  • Göbek yağlarına artık elveda!10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:34
  • Pfizer/Biontech’in Varyantlara Uyumlu Aşısı İnceleniyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti