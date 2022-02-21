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Migros işçilerinin eylemi uzlaşmayla sonuçlandı

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Kamuoyunda günlerdir büyük ses getiren Migros işçilerinin eylemi işçilerin taleplerinin kabul edilmesi ile sonuçlandı.
Migros işçilerinin eylemi uzlaşmayla sonuçlandı

Kamuoyunda günlerdir büyük ses getiren Migros işçilerinin eylemi işçilerin taleplerinin kabul edilmesi ile sonuçlandı. Depo, Liman, Tersane ve Deniz işçileri Sendikası (DGD-SEN) ile Us Grup arasında Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığı bildirildi.

Uzlaşma doğrultusunda, Migros'un İstanbul Esenyurt'ta bulunan Avrupa Dağıtım Merkezi'nde işten atılan 257 işçinin işe iade edilmesinin yanı sıra ücret artışı, prim ödemeleri, ve işçi sağlığı, iş güvenliği sorunlarının giderilmesi konusunda işçilerin talepleri kabul edildi.

DGD-SEN uzlaşmayı sendikanın Twitter hesabından yapılan "Migros işçisi kazandı" paylaşımıyla duyurdu.

Ahbap Derneği Kurucu Haluk Levent de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tüm sorunların çözüldüğünü ifade etti.

Migros'un bağlı olduğu Anadolu Holding'in sahibi Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yapan 100'e yakın işçinin gözaltına alınması kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. İstanbul Emniyeti'nden görüntülerle ilgili yapılan açıklamada, "Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hafta sonu Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Migros işçileri neden işten çıkarıldı? "Yarattığımız zenginlikten bir ekmek istedik"

Ne olmuştu?

Migros'un İstanbul Esenyurt'taki deposunda çalışan işçiler 18 gündür eylem yapıyordu. İşçiler saatlik ücretlerine 4 TL zam, işçi sağlığı ve güvenliği talep ediyordu. Bunun yanı sıra eylemlere katıldıkları gerekçesiyle işten çıkarılan 257 işçinin işe iadesini istiyorlardı.

DW/BÖ,SSB

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