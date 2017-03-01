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Migros Tesco Kipa’yı resmen 199 milyon TL’ye satın aldı

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Migros Tesco Kipa’yı resmen 199 milyon TL’ye satın aldı
Migros, Tesco Kipa'nın yüzde 95.5'inin Tesco Overseas'den satın alınmasını bugün tamamlarken, hisselerin satış bedeli de 199 milyon lira oldu.

Migros tarafından KAP’a yapılan açıklamada, Tesco Kipa’da yönetim kontrolü değiştiği için zorunlu çağrı yükümlülüğü doğduğunu ve bundan muafiyet için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulacağı belirtildi.

Migros, hisse satın alma bedelinin Tesco Kipa’nın tahmini yıllık bilançosuna göre belirlendiğini, kesinleşmiş bilançoya göre nihai fiyat düzeltmesi yapılabileceğini de belirtti.

Migros’un geçen yıl Tesco Kipa’nın yüzde 95.5’ini 302.3 milyon liraya almak için İngiltere merkezli Tesco Overseas ile anlaşma geçen yıl Haziran ayında anlaşma imzalamış, ancak fiyatın revize edilebileceğini belirtmişti.

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