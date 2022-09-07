MİK 4G/5G ihalesini açtı

Maliye Bakanlığı, Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu için 4G/5G ihalesini açtı.

“Pazarlık Usulü İhale”ye tekliflerin en geç 22 Eylül Perşembe günü saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

MİK internet sayfasında yer alan ihale şartnamesine göre, “IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İşi” için teklif kabul edilecek.

Toplam asgari değer olarak 31 milyon 800 bin USD+KDV olarak belirlenen ihalede, şartname bedeli ise 25 bin TL olarak belirlendi.

Şartname şöyle:

“İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri, teklifleri ile birlikte verecektir.

Teminat Mektubu miktarı her bir “Frekans Paketi” için 150,000.-TL’dir. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

Teminat Vadesi (Başlangıç ve bitiş) tarih ve süre olarak açıkça yazılmalı, vade bitiş tarihinin resmi tatil gününe rastlaması halinde vade bitiş tarihi, tatil gününü izleyen ilk iş günü şeklinde dikkate alınarak teminat hazırlanmalıdır.

Teminat mektubunun bitiş süresi en az 07.11.2022 tarihli olacaktır.

Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Şartname İrtibat Numarası: 392 600 9000

Şartname Temin Edilebilecek Kurum: Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu

Teklifler en geç 22 Eylül, 2022 Perşembe günü ö.e. saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.

Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler; Hesap adı: Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Banka Adı: Kooperatif Merkez Bankası – Lefkoşa Merkez Şube UBAN: CT23 1200 0010 0000 0000 0024 4852 hesabına yatırılacak 25,000.-TL makbuz karşılığı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan temin edilebilir.”