  • BIST 2.501,96
  • Altın 964.104
  • Dolar 17.5589
  • Euro 18.0035
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

MİK Hellim dosyasında değişiklik hazırlığı

» »
Komisyon Ticaret Komitesi Sözcüsü: “İrtibattayız”
MİK Hellim dosyasında değişiklik hazırlığı

Rum yönetiminin Hellim Dosyası’nda değişiklik yapılması için talepte bulunmaya hazırlandığı, bu nedenle Avrupa Komisyonu’nun Rum yönetimi ile irtibat halinde olduğu bildirildi.

Fileleftheros, “Hellim Konusunda Komisyon ile Temas” başlıklı haberinde, Avrupa Konseyi Ticaret Komitesi Sözcüsü Balas Uzvari’nin, Brüksel’de basını bilgilendirme toplantısı sırasında Kıbrıs Haber Ajansı (KİPE) muhabirinin sorusuna verdiği cevapları aktardı.

Habere göre Uzvari, KİPE muhabirinin “etkilenen üye ülkenin talebi ile dosyada değişiklik yapılmasının mümkün olup olmadığı” sorulduğunda “Tescilli coğrafik işaretlerde değişiklik önerisinde bulunulması mümkün” dedi.

Komisyon’un, Rum yönetiminin hellimin menşe ismi korumalı (MİK) ürün olarak tescil edildiği dosyada değişiklik yapma talebinde bulunacağını anladığını ve bu sebeple Rum yönetimi ile irtibat halinde bulunduğunu söyleyen Uzvari, “Süreç kendi yolunu alacak” ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum meclisinden Türkiye’yi “kınama” kararı!16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:55
  • Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 7 kişi daha öldü, 5 bin 386 yeni vakaya rastlandı15 Temmuz 2022 Cuma 18:59
  • Ayran, Güney Kıbrıs’ta popüler bir içecek haline geldi15 Temmuz 2022 Cuma 12:23
  • Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten 7 kişi daha öldü15 Temmuz 2022 Cuma 12:02
  • Federica Ferrari Bravo: Kıbrıs bölgenin boru hatlarına doğal gaz sağlayacak durumda olacak15 Temmuz 2022 Cuma 11:15
  • Hellim konusunda uzlaşı sağlanamıyor15 Temmuz 2022 Cuma 10:55
  • Rum Maliye Bakanı Petridis’in makam aracı saldırıya uğradı15 Temmuz 2022 Cuma 10:51
  • Anastasiadis, Avusturya Başbakanı’yla kaçak mülteci sorununu görüştü14 Temmuz 2022 Perşembe 12:18
  • Anastasiades: "Yunanistan ile koordinasyon içinde Ankara'nın gerginlik yaratma girişimlerine fırsat verilmeyecek"12 Temmuz 2022 Salı 17:17
  • Güney Kıbrıs'ta elektrik fiyatlarına %24 civarında artış bekleniyor12 Temmuz 2022 Salı 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti