MİK Hellim dosyasında değişiklik hazırlığı

Rum yönetiminin Hellim Dosyası’nda değişiklik yapılması için talepte bulunmaya hazırlandığı, bu nedenle Avrupa Komisyonu’nun Rum yönetimi ile irtibat halinde olduğu bildirildi.

Fileleftheros, “Hellim Konusunda Komisyon ile Temas” başlıklı haberinde, Avrupa Konseyi Ticaret Komitesi Sözcüsü Balas Uzvari’nin, Brüksel’de basını bilgilendirme toplantısı sırasında Kıbrıs Haber Ajansı (KİPE) muhabirinin sorusuna verdiği cevapları aktardı.

Habere göre Uzvari, KİPE muhabirinin “etkilenen üye ülkenin talebi ile dosyada değişiklik yapılmasının mümkün olup olmadığı” sorulduğunda “Tescilli coğrafik işaretlerde değişiklik önerisinde bulunulması mümkün” dedi.

Komisyon’un, Rum yönetiminin hellimin menşe ismi korumalı (MİK) ürün olarak tescil edildiği dosyada değişiklik yapma talebinde bulunacağını anladığını ve bu sebeple Rum yönetimi ile irtibat halinde bulunduğunu söyleyen Uzvari, “Süreç kendi yolunu alacak” ifadesini kullandı.