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MİK standardı uygulansa piyasada “hellim” kalmaz

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Rum Tarım ve Ticaret bakanlarının talebiyle Hukuk Dairesi, hellim/halloumi ticari isminin yalnızca Avrupa Komisyonu’nun onayladığı Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün standardına uygun ürünlerde kullanılabileceği görüşü üzerine stoktaki milyonlarca Euro’luk
MİK standardı uygulansa piyasada “hellim” kalmaz

standart dışı ürün Güney’de tartışma yarattı.

Alithia, Rum Tarım Bakanlığı’nın, MİK ürün yasasının yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2021’den bu güne üretilen yüklü miktardaki ürünün standart dışı olmasından, “kendi kafasına göre üretim yapan” peynir üreticilerini sorumlu tuttuğunu yazdı.

Habere göre stoklarda, 1 Ekim 2021’den bugüne üretilmiş yüklü miktarda milyonlarca Euro değerinde standart dışı ürün bulunuyor. Hukuk Dairesi’nin verdiği resmî “sadece MİK standardında üretilen ürünler hellim/halloumi adı altında üretilebilecek, iç piyasaya, AB ülkelerine ve üçüncü ülkelere ihraç edilebilecek” görüşün bugün itibarıyla uygulanmasına karar verilmesi halinde stok ve raflardaki bütün ürünlerin toplatılması gerekecek.

Rum Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriu, sorunları asgariye indirmeye çalıştıklarını ancak hellim ürününün en iyi şekilde değerlendirilmesi ve MİK olarak tescilinden edinilen avantajın yitirilmemesi için bütün üretim sektörlerinin işbirliğini talep etti.

Gazete, üretim ve satış aşamasındaki ürünlerin MİK standardına uygun olup olmadığına dair katı denetimler başladığında, standart dışı olduğu saptanan ürünlerin piyasadan çekilmekle kalınmayacağını, kural dışı hareket edenlere 150 bin Euro’ya kadar para cezası da kesilebileceğini vurguladı.

Haberde Tarım ve Ticaret bakanlıklarının Hukuk Dairesi ile istişare içerisinde, bugün süpermarket stoklarında bulunan veya ihraç edilmeyi bekleyen standart dışı ürünlerin nasıl yönetileceğine dair ellerindeki seçenekleri 6 Haziran pazartesi günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve peynir üreticileri ile yapılacak toplantıda sunacakları kaydedildi.

Fileleftheros “Piyasada Hellim Kalmayacağı Endişesi” başlıklı haberinde, süpermarketlerin, stoklarındaki ürünlerin sayılmasını ve MİK ürün kontrolleri için stoklar eriyene kadar zaman tanınmasını istediğini yazdı.

 
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