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MİK yetkisini kullandı

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Geçtiğmiz hafta neticelendirilen KIB-TEK’in akaryakıt ihalesinde Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) geçmişte alınmış kararları emsal alarak “yetkisini” kullandığı öğrenildi.
MİK yetkisini kullandı

Önceki meclis dönemi dahil aylardır kamuoyunu meşgul eden, defaten iptal edilip son merhalede askıya alındıktan sonra canlı yayında verilen tekliflerin geçtiğimiz hafta değerlendirilmesi sonucu KIB-TEK akaryakıt temin ve nakli ihalesi neticelendi ve İçkale petrol söz konusu ihaleyi kazandı.

Teknecik Elektrik Santrali’nin üretim amacıyla kullanacağı; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) 200 bin ton metrik ton akaryakıt temini ve taşınması için yapılan ihaleye 7 firma katıldı.

3 firmanın teklifleri, dosyalarındaki teknik eksiklikler nedeniyle elendi.

Hayati Özok'un gemi kapasitesi yeterli bulunmadığı için; Şanlıer Petrol'ün firma direktörlerinin imza yetkilerinin geçersiz olduğu için; Girdap Ticaret'in ise yeni opsiyon belgesi olmadığından teklifleri geçersiz sayıldı.

MİK HASSASİYET GÖSTERDİ

Nice tartışma sonrası “irade gösteren” Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) sürecin “şeffaflığı” konusunda hassasiyet göstermesi dikkat çekerken bundan sonraki süreçlerde de komisyon ve başkanına ülkenin yeniden herhangi bir sebeple karanlığa gömülmemesi büyük görev düşüyor.

Konuyla ilgili ulaşılan kaynaklar, MİK’in geçmişte alınmış kararları emsal alarak “yetkisini” kullandığını ifade ediyor.

Geçtiğimiz haftanın başında karyakıt Temini ve Taşıma İhalesi’ne katılan şirketlerden birinin ihalenin şartname ve usullerine itiraz etmesi sonrası akaryakıt ihalesi, Rekabet Kurulu tarafından oy birliğiyle askıya alınmıştı.

Rekabet Kurulu’nun kararında, “Kamu İhale Yasası’nın 82 (5) maddesi tahtında Kurul’un dosya konusu itirazı hakkındaki nihai kararının tebliğ edileceği tarihe kadar konu ihale ile ilgili tüm işlemlerin askıya alınmasına, bu kararın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Merkezi İhale Komisyonu ve AHM Investment and Trading Ltd’e bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir” denilmişti.

Askı sonrası itirazı reddettiğini duyuran komisyon, canlı yayınla geçtiğimiz gün ihale tekliflerini yeniden almıştı.

Askıya alınma ile itirazın reddi arasındaki sürede şikayetçi şirketlerden biri KIB-TEK ile MİK’e dava da açmıştı.

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