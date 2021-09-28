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Mikdad: Türk ve Amerikan askerlerini Suriye'den çıkaracağız

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriyeli mültecilere evlerine dönme çağrısı yaptı, isim vermeden bazı ülkelerin Suriyeli mültecileri kullandığı suçlamasında bulundu ve Türk ve Amerikan askerlerini ülkeden çıkaracaklarını söyledi.
Mikdad: Türk ve Amerikan askerlerini Suriye'den çıkaracağız

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriyeli mültecilere evlerine dönme çağrısı yaptı, isim vermeden bazı ülkelerin Suriyeli mültecileri kullandığı suçlamasında bulundu ve Türk ve Amerikan askerlerini ülkeden çıkaracaklarını söyledi.

Mikdad New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurul toplantıları çerçevesinde yaptığı konuşmada, Suriyeli tüm mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşü için kapılarının ardına kadar açık olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı, Suriye hükümeti ve müttefiklerinin geri dönüşleri mümkün kılmak ve dönenlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için her tür önlemi aldığını kaydetti. Mikdad, Batılı ülkeleri Suriyelilerin çektiği acılar üzerinden kendilerine fayda sağlamak ve onların iyiliğini düşünüyor gibi yapmakla suçladı.

BM verilerine göre, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta 350 bin 200'ün üstünde kişi yaşamını yitirdi. Gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Savaşta 23 milyon kişi yerinden edilirken beş milyon kişi yurtdışına kaçtı.

"Teröristleri nasıl silip attıysak…"

Suriye ordusunun, ülkenin her bölgesi hükümet kontrolü altına girene kadar "teröristler"e karşı savaşmayı sürdüreceğini belirten Mikdad, "Baskı, yalanlar ve suçlamalar bizi pes ettiremeyecek" diye konuştu.

BM Genel Kuruluna hitaben yaptığı konuşmada ülkenin kuzeyindeki Türk ve Amerikan askeri varlığını kınayan Mikdad, Türk ve Amerikan askerlerinin varlığının yasa dışı olduğunu ve uluslararası hukukun apaçık ihlali anlamına geldiğini belirtti. Türk ve Amerikan askerlerinin ülkeden çıkarılacağını söyleyen Mikdad, "Suriye'nin büyük bölümünden teröristleri nasıl silip attıysak işgali de aynı azim ve kararlılıkla, uluslararası hukukun mümkün olan tüm araçlarını kullanarak sona erdireceğiz" diye konuştu.

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