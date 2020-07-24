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Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor

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Ringlere en son 2005'te çıkan Mike Tyson, 12 Eylül'de Roy Jones ile karşılaşacağı maçla 15 yıl aradan sonra ringe adım atacak
Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, 12 Eylül'de ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet boks şampiyonu" olmuştu. 

Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) şampiyonluk kemerlerini kazanan ilk ağır sıklet boksör olan 53 yaşındaki efsane Mike Tyson, 11 Haziran 2005'te Washington'da karşılaştığı İrlandalı Kevin McBride ile yaptığı müsabakanın ardından boksa veda etmişti. 

Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

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