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“MİK’e uygun olarak günde 10 ton hellim üretilebiliriz”

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“MİK’e uygun olarak günde 10 ton hellim üretilebiliriz”
“MİK’e uygun olarak günde 10 ton hellim üretilebiliriz”

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar, ülkedeki mevcut yapı ile günde 10 ton Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellim üretimi yapılabileceğini, ancak kaba yem ve küçükbaş sayısının hızlı bir şekilde arttırılması gerektiğini söyledi.

Başlar, MİK hellim üretimine getirilecek yeni düzenlemeyle ilgili TAK’a açıklamada bulundu. Yeni düzenlemeye göre MİK hellim üretiminde Ocak 2023’e kadar keçi/koyun süt oranının yüzde 10, ardından yüzde 20 daha sonra ise her yıl yüzde 5 arttırılması öngörülüyor.

Başlar, Süt Endüstrisi Kurumu verilerine göre günlük 400 ton süt üretiminin bulunduğunu, bunun yüzde 8-10’unun koyun/keçi sütü olduğunu, ancak ürettiği sütü SÜTEK’e vermeyen ve kendi hellim/yoğurt üretiminde kullanan küçümsenmeyecek miktarda küçükbaş hayvan üreticinin de bulunduğunu, Kuruma verilmeyen keçi/koyun sütünün yüzde 5 civarında olduğunu da kaydetti.

Başlar, SÜTEK’in güncel verileri ve MİK hellim için yüzde yirmi koyun/keçi sütü kullanılması koşulu esas alındığında, MİK’e uygun olarak günde 10 ton hellim üretilebileceğini kaydetti.

-Küçükbaş hayvan sayısı ve kaba yem sıkıntısı

MİK’e uygun hellim üretimini arttırabilmek için küçükbaş hayvan sayısının ciddi miktarlarda arttırılması gerektiğini vurgulayan Başlar, küçükbaş hayvan sayısının arttırılabilmesi için kaba yem üretiminin de arttırılması gerektiğini ancak ülkenin kurak ve su kaynaklarının kıt olmasından dolayı bunun da zor olacağını belirtti.

MİK standartlarında yapılacak değişikliklerle, hellim üretiminde keçi ve koyun süt oranının her yıl yüzde 5 artacağına işaret eden Başlar, küçükbaş hayvan sayısının yaklaşık 300 bin civarında olduğunu, söz konusu düzenlemelerle MİK’e uygun üretimin artarak devam edebilmesi için küçükbaş sayısının her yıl 300 bin arttırılması gerektiğini kaydetti.

-5 işletme MİK’ê uygun üretim için başvuru yaptı

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar ayrıca, 5 işletmenin MİK’e uygun hellim üretimi yapabilmek için başvuruda bulunduğunu, söz konusu işletmelerle istişarelerin sürdüğünü ifade etti.

Onaylanan MİK hellim üretiminde keçi/koyun süt oranının yüzde 51 olması gerekiyor. Hem Güney hem de Kuzey Kıbrıs’ta keçi/koyun süt üretimi düşük olmasından dolayı söz konusu orana tepki gösterilmişti.

Avrupa Komisyonu, 12 Nisan 2021’de Kıbrıs’ta üretilen hellim ismini AB çapında koruma altına alarak ve yanıltıcı ve taklit ürünlere karşı koruyarak Menşe İsmi Korumalı Ürün (MİK)/protected designation of origin (PDO) olarak tescillemişti.

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