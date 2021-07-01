Mikro ve Küçük İşletmelerin Rekabet Edebilirliğini Artırma Projesi Bedesten’de Tanıtıldı

“Dayanışma” adı altında yürütülecek olan İş Geliştirme Hizmetleri Yoluyla Mikro ve Küçük İşletmelerin Rekabet Edebilirliğini Arttırma Projesi, Bedesten’de tanıtıldı.

Bir AB projesi olan İş Geliştirme Hizmetleri Yoluyla Mikro ve Küçük İşletmelerin Rekabet Edebilirliğini Arttırma Projesi, KTEZO ile ECOSO partnerliğinde yürütülüyor.

KTEZO’dan verilen bilgiye göre, proje tanıtımına Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Birim Şefi Michael Doherty, Projelerden Sorumlu yönetici Pablo Abrecht’in de katıldığı toplantıya KTEZO’nun çeşitli projelerde birlikte çalıştığı bir AB ajansı olan NICO ve çeşitli sivil toplum örgütleri ve Odaların temsilcileri ile Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Hasan Birsel ile yerel ürün işleyip katma değer yaratan üretici esnaf ve birlikler katıldı.

Oda Genel koordinatörü Hürrem Tulga yaptığı konuşmasında, üretimin önemine dikkat çekti; üretimin yaşamın kendisi olduğunu, insanlığın geldiği aşamada birlikte üretmenin, elbirliği ile çalışmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

El birliği ile üretmenin üretilen ürünlerde kalite, standart ve katma değer artışına yol açtığını, uluslararası arenada da yer almakta kolaylık sağladığını belirten Tulga, üretiminde başarılı olmak için istekliliğin, örgütlülüğün, planlamanın, iradenin önemli olduğunu, bunların olması halinde başarının kesin olduğunu anlattı.

Toplumun üretime katılımının ve üretimden pay almasının hedef olması gerektiğini ifade eden Tulga, bunun da en iyi şekilde elbirliği ile üretim yapılarak sağlanabileceğine olan inancını belirtti.

Oda Başkanı Mahmut Kanber de, Odanın arkasında, yaptıklarıyla başardıklarıyla bir tarih olduğunu ifade etti.

Kanber, Odanın geçmişinde başta mesleki eğitim olmak üzere yapılan birçok iş olduğunu; Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi, KTEZO Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinin kurulması, daha sonraları kırsal kalkınma hedefli EZKOOP’un kurulması, bölgelerde üretim kooperatiflerinin kurulmasına verilen destekler ve birçok kurumla yapılan iş birliklerinin ülke tarihinde yerini aldığını ve sürdürdükleri mücadelenin yeni projelerle devam edeceğini vurguladı.

PROJE

Projeye göre Oda üyesi işletmeler özellikle yerel ürünlerin işlenmesi ve piyasaya yüksek standartlarda ve kümelenme faaliyetleri ile birlikte sunulması için hibe desteği alacaklar (minimum 10.000 maximum 20.000). En az beş işletme bu destekten yararlanırken etraflarında oluşan kümelenmeler ile birlikte faydalanıcı sayısının maksimuma çıkarılması hedeflenecek. Üreticilerin hibeye başvurmak için online 8 eğitimden 5’ine katılmak ve sınavlardan en az %80 başarıyla geçmek zorunda olacaklar.

Bunların yanında isteyen her işletmeye işletmesi ile ilgili danışmanlık eğitimi de Dayanışma İş Desteği Birimi uzmanları tarafından ücretsiz verilecek. Bu eğitimler sadece hibeye başvuran işletmeler için değil tüm işletmelere açık olacak. Tüm hizmetler ve hibe programı için ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler www.ktezodayanisma.org sitesini ziyaret edebilir. Tüm sorular için de info@ktezodayanisma.org adresine e-posta gönderebilir.