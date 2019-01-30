Mikrodalga Yakma Ünitesi kurulumu yapıldı

Tarım Dairesi, yaprak numunelerinde yapılan analizlerin ardından, yakma işlemlerinin hızlandırılması için Mikrodalga Yakma Ünitesi’nin kurulumunu gerçekleştirdi. Bu ünitede görev alacak personelin de eğitimleri gerçekleştirildi

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:



Analizlerin, daha seri ve üreticiye daha erken netice verebilecek şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Mikrodalga Yakma Ünitesi ile sözkonusu işleme hız kazandırılması hedeflenmektedir.

Mikrodalga Yakma Ünitesi, çok kısa sürede ve elementel kayıplara yol açmadan, daha homojen bir şekilde yakma işlemi gerçekleştirmektedir. Ünite, yaprak analizlerinin yanısıra, çiftlik gübrelerinde besin elementlerinin tespitine de olanak sağlayacaktır.

Her yıl ortalama 400 adet yaprak numunesi analiz ediliyor

Tarım Dairemizin Güzelyurt Şubesi’nde bulunan Toprak ve Su Laboratuvarı’nda, her yıl ortalama 400 adet yaprak numunesi analiz edilmektedir. Bitki tarafından topraktan alınan besinlerin tespiti için yapılan yaprak analizleri, her bitki için uygun fizyolojik dönemde, uygun şekilde bahçe veya seralardaki bitkilerden örnek alınarak gerçekleştirilmektedir.

Kısıtlı zamanda yapılmakta olan yaprak analizlerinde sıkışıklık yaşanmaktadır. Güzelyurt bölgesinde yaygın olan narenciyede gerçekleştirilen yaprak analizlerinde, özellikle Eylül ile Kasım ayları arasında yoğunluk oluşmaktadır. Ünitenin kurulumuyla yoğunluk aşılacaktır.