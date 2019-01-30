  • BIST 103.988
  • Altın 223,170
  • Dolar 5,2807
  • Euro 6,0370
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Mikrodalga Yakma Ünitesi kurulumu yapıldı

» »
Tarım Dairesi, yaprak numunelerinde yapılan analizlerin ardından, yakma işlemlerinin hızlandırılması için Mikrodalga Yakma Ünitesi’nin kurulumunu gerçekleştirdi. Bu ünitede görev alacak personelin de eğitimleri gerçekleştirildi
Mikrodalga Yakma Ünitesi kurulumu yapıldı

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Analizlerin, daha seri ve üreticiye daha erken netice verebilecek şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Mikrodalga Yakma Ünitesi ile sözkonusu işleme hız kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Mikrodalga Yakma Ünitesi, çok kısa sürede ve elementel kayıplara yol açmadan, daha homojen bir şekilde yakma işlemi gerçekleştirmektedir. Ünite, yaprak analizlerinin yanısıra, çiftlik gübrelerinde besin elementlerinin tespitine de olanak sağlayacaktır.  

 

Her yıl ortalama 400 adet yaprak numunesi analiz ediliyor

Tarım Dairemizin Güzelyurt Şubesi’nde bulunan Toprak ve Su Laboratuvarı’nda,  her yıl ortalama 400 adet yaprak numunesi analiz edilmektedir. Bitki tarafından topraktan alınan besinlerin tespiti için yapılan yaprak analizleri, her bitki için uygun fizyolojik dönemde, uygun şekilde bahçe veya seralardaki bitkilerden örnek alınarak gerçekleştirilmektedir.

 

Kısıtlı zamanda yapılmakta olan yaprak analizlerinde sıkışıklık yaşanmaktadır. Güzelyurt bölgesinde yaygın olan narenciyede gerçekleştirilen yaprak analizlerinde, özellikle Eylül ile Kasım ayları arasında yoğunluk oluşmaktadır. Ünitenin kurulumuyla yoğunluk aşılacaktır.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ortak deklarasyonda Kıbrıs’ta çözüm çabaları desteklendi30 Ocak 2019 Çarşamba 10:10
  • Bu bölgelerdeki elektrik kesintilerine dikkat!30 Ocak 2019 Çarşamba 09:45
  • Tehlike geliyorum diyor !...30 Ocak 2019 Çarşamba 08:30
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!30 Ocak 2019 Çarşamba 08:00
  • Başbakan Tufan Erhürman Aydınköy’de29 Ocak 2019 Salı 21:20
  • Bakanlar kurulu kararı: Benzine zam yok, artış fiyat istikrar fonundan karşılanacak29 Ocak 2019 Salı 19:15
  • Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarıları için Geçici ve Özel Komite toplandı.29 Ocak 2019 Salı 19:12
  • Meclis Genel Kurulu toplantısı, güncel konuşmalarla sona erdi.29 Ocak 2019 Salı 19:10
  • Son Dakika Haberi: Lefkoşa Mağusa yolunda 2. trafik kazası, yaralılar var29 Ocak 2019 Salı 18:35
  • G.Mağusa-Lefkoşa yolunda feci trafik kazası!10 yaralı29 Ocak 2019 Salı 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti