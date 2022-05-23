Mikroplastikler hastalık yayıyor

ABD'de yapılan yeni çalışma, plastik parçacıklara yapışan mikropların okyanus suyuna karıştıklarını ortaya koydu. Bu mikropların, okyanuslardan su ve yiyeceklere bulaşarak hastalıkları taşıdığı vurgulandı.

ABD'de yapılan yeni çalışma, plastik parçacıklara yapışan mikropların okyanus suyuna karıştıklarını ortaya koydu. Bu mikropların, okyanuslardan su ve yiyeceklere bulaşarak hastalıkları taşıdığı vurgulandı.

Plastik sadece dünyayı kirletmekle kalmıyor, hastalıkların sınırları ve kıtaları aşmasına da yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanlarının, plastik kirliliğine ilişkin son araştırması, insan sağlığına yönelik yeni bir tehdidi ortaya çıkardı. California Üniversitesi'ndeki çalışma, küçük plastik parçacıkların okyanus suyu aracılığıyla insanlara nasıl hastalık bulaştırabileceğini gösterdi.

HASTLIKLAR ÇOCUKLAR İÇİN ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Plastik sadece dünyayı kirletmekle kalmıyor, hastalıkların sınırları ve kıtaları aşmasına da yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanlarının, plastik kirliliğine ilişkin son araştırması, insan sağlığına yönelik yeni bir tehdidi ortaya çıkardı. California Üniversitesi'ndeki çalışma, küçük plastik parçacıkların okyanus suyu aracılığıyla insanlara nasıl hastalık bulaştırabileceğini gösterdi.

HASTLIKLAR ÇOCUKLAR İÇİN ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre bu mikropların yol açtığı hastalıkların bazıları çocuklar için ölümcül.

ARITMA YÖNTEMLERİ İYİLEŞTİRİLMELİ

Bilim insanları, okyanusa plastik atık karışmasının önlenmesinin hastalıkların yayılımına karşı bir çözüm olabileceği görüşünde. Filtreli arıtma yöntemlerinin iyileştirilmesinin faydasına dikkat çekiliyor.