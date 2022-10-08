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Mikroplastikler ilk kez anne sütünde tespit edildi

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Yapılan bir araştırmaya göre, mikroplastiklerin ilk kez anne sütünde ortaya çıkması, bilim insanlarının bebeklerin potansiyel sağlık durumlarıyla ilgili uyarıda bulunmasına yol açtı.
Mikroplastikler ilk kez anne sütünde tespit edildi

İtalya’daki Marche Politeknik Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, 34 sağlıklı anneden, doğum yaptıktan bir hafta sonra anne sütü örnekleri alındı. Bu örneklerin %75’inde mikroplastik tespit edildi.

Önceki araştırmalar, mikroplastiklerin insan hücre dizilerinde, laboratuvar hayvanlarında ve deniz yaşamındaki toksik etkilerini göstermişti ancak yaşayan insanlar üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor.

Guardian’da yer alan habere göre, bilim insanları, annelerin plastik ambalajlarda yiyecek ve içecek, deniz ürünleri ve ayrıca plastik içeren kişisel hijyen ürünlerini kullandığını kaydetti. Ancak mikroplastiklerin varlığı ile hiçbir ilişki bulamadılar.

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“YİNE DE EMZİRMEK ÖNEMLİ”

Araştırmacılar, günlük hayatta her alanda bulunan mikroplastik varlığına maruz kalmanın kaçınılmaz hale geldiğini öne sürüyor.

Polymers dergisinde yayımlanan çalışma sebebiyle ” endişeye kapılacak” anneleri de uyaran uzmanlar,  “Emzirmenin avantajlarının, kirletici mikroplastiklerin varlığının neden olduğu dezavantajlardan çok daha büyük olduğu vurgulanmalıdır.”

“Bizimki gibi çalışmalar çocukların emzirilmesini azaltmamalı, bunun yerine politikacılara kirliliği azaltan yasaları teşvik etmeleri için baskı yapma konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeli” açıklamasında bulundular.

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