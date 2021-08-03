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Milas'ta alevler termik santral yakınına ulaştı, bölge acilen boşaltıldı

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Türkiye yedi gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Milas'ta alevler termik santral yakınına ulaştı, bölge acilen boşaltıldı

Türkiye, bir haftadır ormanlık alanda çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Akdeniz ve Ege’yi kavuran yangınlar bazı bölgelerde şehir merkezine kadar indi, bölgede yaşayanlar evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Muğla Milas’ta yangın hızla ilerliyor. Alevlerin termik santral yakınına ulaşmasının ardından bölge acilen boşaltıldı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, alevlerin termik santralin çok yakınına yaklaştığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün (3 Ağustos) Isparta’da, ormanlık alanda çıkan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Muğla’daki yangın bölgelerine gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Manavgat’ta mobil yangın yönetim aracından söndürme çalışmalarını takip etti.

Akdeniz ve Ege’de orman yangınlarını kontrol altına almak için müdahaleler sürerken,Azerbaycan, İran, Rusya, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna’dan 18 hava aracı desteği geldi. Gelen 18 hava aracının 12’si uçak, altısı ise helikopterden oluşuyor. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya konuya ilişkin, “İran bir uçak ve iki helikopter ile destek verdi. Azerbaycan bir helikopter ve 53 araçlık bir kara ekibiyle şu an yangın bölgesine ulaşmak üzere. Ukrayna üç uçakla destek verdi. Rusya’dan da beş uçak ve üç helikopter geldi” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya ve Muğla’da yangından etkilenenler ile ilgili bilgi paylaştı. Koca, Twitter hesabından Antalya’da 11 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirterek, “598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette yedi can kaybımız oldu. 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, bir mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız” diye yazdı.

Koca, Muğla’da bir kişinin hayatını kaybettiğini, 36 hastanın ise tedavisinin devam ettiğini paylaştı:

“271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette bir can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, bir mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız.”

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