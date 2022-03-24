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Miley Cyrus’un uçağına yıldırım çarptı

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Miley Cyrus’un uçağına yıldırım çarptı
Miley Cyrus’un uçağına yıldırım çarptı

ABD’li şarkıcı Miley Cyrus’ın uçağı, yıldırım isabet etmesi sonrasında acil iniş yaptı.

 

‘Miley Live’ turnesi kapsamında Güney Amerika’da konserler veren 28 yaşandaki şarkıcı, bugünkü Instagram paylaşımında Paraguay’a giderken yaşananları anlattı: “Hayranlarım ve Paraguay’ın başkenti Asuncion’a giderken yaşananları duyup kaygılanan herkese haber vermek istedim. Uçağımız beklenmedik bir fırtınanın için düştü ve yıldırım isabet etti. Acil iniş yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle Paraguay’a gidemedik. Ben, ekibim, orkestram, benimle seyahat eden ailem ve arkadaşlarımın hepsi iyi. Sizleri seviyorum.”

 

Cyrus Kolombiya’nın başkenti Bogota’da konser verdikten sonra Asuncion’a gitmek için yola çıkmıştı. Cyrus’a uçağa yıldırım isabet etmesinden sonraki görüntüyü de eklediği paylaşımı sonrasında destek mesajı yağdı.

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